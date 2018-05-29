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18 yıl önce çalınan şamdanlar 3 müze gezdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 268 parça eser ele geçirdi.

DHA | 29.05.2018 - 13:41..
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18 yıl önce çalınan şamdanlar 3 müze gezdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri 18 Nisan’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik Bayrampaşa, Fatih, Kadıköy ve Kartal'da operasyon düzenledi.

268 PARÇA ESER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda ele geçirilen 268 parça eserin arasında bulunan 4 şamdan incelenmek üzere Türk İslam Eserleri Müzesine gönderildi. Yapılan ilk incelemede 2 şamdanın kendilerine ait olmadığı, vakıf camilerinden çalınmış olabileceği değerlendirilerek Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesine gönderildi.

18 yıl önce çalınan şamdanlar 3 müze gezdi

FOTOĞRAFLI KAYIT OLMADIĞI İÇİN NEREYE AİT OLDUĞU BULUNAMADI

Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesinin verdiği ön inceleme raporunda 2000 yılından  önce vakıf camilerinde bulunan eserlerin fotoğraflı kayıtlarının olmadığı, şamdanların Beşiktaş Defterdar İbrahim Paşa Camisi’nden çalınan şamdanlarla benzerlik gösterdiği belirtildi. Bunun üzerine tarihi eser olan şamdanlar vakıf malı olduğu için İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi’ne teslim edildi.

18 yıl önce çalınan şamdanlar 3 müze gezdi



18 yıl önce çalınan şamdanlar 3 müze gezdi



18 yıl önce çalınan şamdanlar 3 müze gezdi

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