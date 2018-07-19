İzmir’de konut satışları arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’ndan alınan verilere göre 2017 yılı haziran ayında İzmir’de 6 bin 34 olan konut satışı, 2018 yılı haziran ayında yüzde 14,2 oranında artarak 6 bin 888 oldu.

İZMİR'DE İPOTEKLİ SATIŞLAR 3 BİN CİVARINDA

İzmir’de ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,3 oranında artarak 3 bin 110 oldu. Haziran ayında satışı yapılan konutların yüzde 45,2’si ipotekli satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışların yüzde 38’ini ilk satış, yüzde 62’sini ise ikinci el satışlar oluşturdu. Diğer konut satışlarının ise yüzde 46’sını ilk satışlar, yüzde 54’ünü ikinci el satışlar oluşturdu.

EN ÇOK KONUT BUCA'DA SATILDI

İzmir’de 2018 Haziran ayında en fazla konut satışı Buca ’da gerçekleşti. Haziran ayında Buca’da 913 konut satılırken, Karşıyaka 709 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Karşıyaka’nın ardından 594 konut satışı ile Torbalı, 522 konut satışı ile Çiğli listede kendine yer buldu. En yüksek artışın olduğu ilçe ise Torbalı oldu. 2017 hazirana göre bu ilçede yüzde 38.8 oranında artış gerçekleşti.