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İstanbul ve Ankara'da banliyö hatları geri dönüyor

Bakan Ahmet Arslan, banliyö hatlarının Ankara'da bu yıl, İstanbul'da ise 2018 yılında açılmış olacağını bildirdi.

10.10.2017 - 10:07
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  2. Projeler
İstanbul ve Ankara'da banliyö hatları geri dönüyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan İstanbul ve Ankara'daki banliyo hatları konusunda önemli açıklamalar yaptı.

İstanbul ve Ankara'da banliyö hatları geri dönüyor

"ULAŞIM KESİNTİSİZ HALE GELECEK"

Aslan, banliyö hatlarının Ankara'da bu yıl, İstanbul'da ise 2018'de açılacağını söyledi. Aslan,"2018 yılı sonunda İstanbul'un her iki yakasındaki Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı banliyö hatlarını metro standartlarına getirmiş olacağız." derken, Ankara'dan kalkan Yüksek Hızlı Tren'in Haydarpaşa Garı'na gidebildiği gibi, bazılarının da Marmaray'ı kullanarak Avrupa yakasına geçmiş olacağını ve ulaşımın kesintisiz hale geleceğini belirtti.

Aslan, bu yıl sonunda çalışmaları tamamlanacak Başkentray'ın, hem banliyö hizmeti vermesi hem de Yüksek Hızlı Trenin Sincan'a gidişinin hızlanması adına da önemli olduğuna dikkat çekti.

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