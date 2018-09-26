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3'üncü ek yerleştirmeler sonucu yarın açıklanacak

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) üçüncü yedek yurt başvuruları sonuçlarını yarın öğrencilere duyuracak.

Haber Merkezi | 26.09.2018 - 15:31..
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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca (KYK), yurtlarda barınma talebinde bulunan öğrencilerin yurt başvurular sonuçlarını duyurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ikinci yerleştirme sonuçlarını açıklayan KYK, 27 Eylül (yarın) da, üçüncü yerleştirme sonuçlarını açıklayacak.

Öğrencilerin yurtlara yerleşmesinin ardından yedek başvuruları başladı. İlk yedek sonuçlarının duyurulmasının ardından üçüncü yedek başvuruları açıklanacak.

3'üncü ek yerleştirmeler sonucu yarın açıklanacak

ÜÇÜNCÜ EK YERLEŞTİRME 27 EYLÜL'DE

3'üncü yedek yerleştirme 27 Eylül Çarşamba günü yapılacak. Ayrıca yıl içerisinde hizmete açılacak yeni yurtlara da kurumsal internet sitesinden duyuru yapılmak suretiyle başvuru alınarak, öğrenciler yurtlara yerleştirilmeye devam edilecek.

Kredi ve burs başvuruları ise tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin, süresi içinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr internet adresinde yer alan "e-ödeme" ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekecek.

3'üncü ek yerleştirmeler sonucu yarın açıklanacak

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