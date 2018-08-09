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4 adet HAVA SOJ yerli imkanlarla üretilecek

Savunma Sanayii Başkanlığı - ASELSAN arasında, Elektronik Harp Özel Görev Uçakları geliştirilmesi amacıyla Hava Platformunda Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Projesi sözleşmesi imzalandı.

Haber Merkezi | 09.08.2018 - 23:45..
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4 adet HAVA SOJ yerli imkanlarla üretilecek

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 2023 yılında hizmete girmesi beklenen 4 adet HAVA SOJ için imzalar atıldı.

YERLİ İMKANLARLA ÜRETİLECEK

Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii'den yapılan resmi açıklamada, "SSB ile ASELSAN arasında Elektronik Harp Özel Görev Uçakları geliştirilmesi amacıyla Hava Platformunda Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Projesi sözleşmesi imzalandı. Yerli imkânlarla üretilecek 4 adet HAVA SOJ sistemi 2023 yılından itibaren HvKK’nın hizmetine girecek." ifadelerine yer verildi.

4 adet HAVA SOJ yerli imkanlarla üretilecek

"BÜYÜK BİR KUVVET ÇARPIMI OLACAK"

İmzası atılan Hava SOJ sistemiyle birlikte kuvvetlerimiz dünyada çok az ülkede olan bir kabiliyete kavuşacak.

Dünyada savunma sanayisinin şartları her geçen gün değişirken, Türkiye'nin projesi "büyük bir kuvvet çarpımı" olarak lanse edildi.

Teslim süresinin gecikme yaşamadan, 4 adet HAVA SOJ'un Cumhuriyetin 100. yılında teslim edilmesi bekleniyor.

4 adet HAVA SOJ yerli imkanlarla üretilecek

4 adet HAVA SOJ yerli imkanlarla üretilecek

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