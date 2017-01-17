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4 bin 500 yıllık tarihi eser Türkiye'ye iade ediliyor

50 yıl önce Türkiye'den İngiltere'ye getirilen tarihi eser ait olduğu topraklara geri dönüyor.

17.01.2017 - 17:39
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  2. Kültür Sanat

1960'lı yıllarda Efes Antik Kenti'ni ziyaret eden İngiltere vatandaşı Thelma Bishop, hediyelik eşya olarak aldığı 4 bin 500 yıllık testiyi Türkiye'ye iade ediyor.

TUNÇ ÇAĞINDAN KALMA

Testiyi, bilgi almak için modern seramik ürünlerini açık artırma düzenleyen Macclesfield'daki Adam Partridge Müzayede şirketine başvurdu. Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'nin verdiği bilgiye göre, Partridge Müzayede Evinin aynı zamanda arkeolog olan seramik uzmanı Jason Wood Türk olan eşi vasıtasıyla ulaştığı uzmanlardan söz konusu kabın Tunç Çağı'ndan kalma Yortan Kültürlene ait bir kültür varlığı olduğu bilgisine ulaştı. Yortan Kültürü adı verilen stil özelliklerine sahip, pişmiş topraktan yapılan süreahi-testi, 26.5 cm. yüksekliğinde.

4 bin 500 yıllık tarihi eser Türkiye'ye iade ediliyor

İNGİLTERE'DE SATMAK YASALARA AYKIRI

BBC'ye konuşan Wood, seramik kabın mezarlıklara gömülmek için yapılan 4 bin 500 yıllık bir testi olduğunu anlatırken, "Bunlar genellikle Türkiye'de Anadolu'nun batısında bulunuyorlar. Bunu bu ülkede (İngiltere) satmak yasalara aykırı" dedi.

"1880'LERE UZANAN BİR KANUN"

Yortan kabının Türkiye'den hiç çıkarılmamış olması ve ait olduğu topraklara dönmesi gerektiği kanaatine vardığını anlatan Wood, testinin Türkiye'den çıkarılmasının 1880'lere uzanan bir kanunla yasaklandığını anlattı.

Thelma Bishop'un da testiyi Türkiye'ye iade etmeyi kabul etmesi üzerine Jason Wood, Londra'daki Türk Büyükelçiliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Londra Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile irtibata geçti. Eserin Türkiye'ye iadesi de bugün düzenlenecek basın toplantısıyla gerçekleştirilecek. Londra Büyükelçiliği, hem müzayede firmasına hem de testiyi iade eden Bishop'a bir sonraki Türkiye seyahatlerinde kullanabilecekleri şekilde Müzekart hediye edileceğini belirtti.

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