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4. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu devam ediyor

Tekirdağ'da, bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen "Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu"na katılan heykeltıraşlar, üzüm ve insan temalı çalışmalar yürütüyor.

AA | 19.09.2018 - 11:12..
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Sempozyuma Rusya'dan katılan heykeltıraş Vasilisa Chugunova, Türkiye'de böyle güzel bir sempozyumda bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

"MEYVELERİN ENERJİSİNİ GÖSTERMEK İSTİYORUM"

Chugunova, Tekirdağ'ı gezdiğinde şehrin üzüm ile iç içe bir kent olduğunu gördüğünü belirterek, "Sempozyumun teması üzüm ve insan. Ben de genç bir kızın üzüm toplamasını eserime yansıtacağım. Amacım o yaz mevsiminde meyvelerin verdiği enerjiyi göstermek." dedi.

4. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu devam ediyor

"BİRBİRİMİZİN YETENEĞİNDEN BESLENİYORUZ"

Vasilisa Chugunova, "Buradaki sanatçıların hepsi farklı ülkelerden geliyor. Ben de dünyanın farklı ülkelerinde birçok sempozyumda bulundum. Burada farklı sanatçılarla çalışmak çok güzel. Birbirimize tecrübelerimizi ve tekniklerimizi iletiyoruz. Birbirimizin yeteneğinden besleniyoruz. O yüzden burada çok mutlu bir çalışma ortamı var. Burada eğlenerek, birbirimizi motive ederek eserlerimizi oluşturuyoruz. Tekirdağ'a güzel bir eser bırakacak olmak mutluluk verici bir şey." diye konuştu.

26 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDECEK

4. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu, 26 Eylül'de düzenlenecek sergi açılışıyla sona erecek.

4. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu devam ediyor

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