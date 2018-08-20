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4 günde Bolu Dağı'ndan 269 bin 405 araç geçti

Kurban Bayramı tatilinde Anadolu'ya gitmek isteyenlerin sıklıkla kullandığı Bolu Dağı Tüneli'nden 4 günde 269 bin araç geçiş yaptı.

DHA | 20.08.2018 - 21:37..
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Kurban Bayramı tatili öncesi, cuma günü, TEM yolu Bolu Dağı Tüneli'nden Ankara yönüne 45 bin 946, İstanbul yönüne ise 24 bin 864 olmak üzere toplam 70810 aracın geçtiği kaydedildi.

269 BİN 405 ARAÇ GEÇTİ

9 günlük bayram tatilinin başladığı cumartesi günü ise Ankara yönüne 66 bin 372, İstanbul yönüne 28 bin 257 olmak üzere toplam 94 bin 629 araç geçişi oldu. Dün Ankara yönüne 57 bin 512, İstanbul yönüne 21 bin 7 olmak üzere 78519 araç geçerken, arife günü olan bugün ise saat 16.00'ya kadar otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminden Ankara'ya 15 bin 641, İstanbul yönüne ise 9 bin 806 olmak üzere toplam 25 bin 447 araç geçiş yaptı.

4 günde Bolu Dağı'ndan 269 bin 405 araç geçti

Böylece, geçen cuma ve Kurban Bayramı tatilinin ilk 3 günü TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminden geçiş yapan araç sayısı 269 bin 405'i buldu. Geçiş yapan araç sayısının bu sabaha kadar 300 binin üzerine çıkması bekleniyor.

4 günde Bolu Dağı'ndan 269 bin 405 araç geçti

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