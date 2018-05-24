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4 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Siirt merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

AA | 24.05.2018 - 11:49..
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Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince Siirt, Van, Batman ve Şırnak'ta "Şehit Polis Memuru Yunus Çavdar Operasyonu" düzenlendi.

21 ADRESE BASKIN

Ekiplerce 6 ay süren fiziki takip sonucu 21 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle Ö.F.G, N.K, R.A, M.K, İ.M, Ö.A, D.Ş, M.D, H.K, C.Y, S.E, M.K, E.İ, A.Z, A.Y, Ö.G, İ.T, H.T, Ç.Ö. ve E.Ç. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar, uyuşturucu nitelikli hap ve Hint keneviri ile ruhsatsız tabanca ele geçirildiği öğrenildi.

4 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

4 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

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