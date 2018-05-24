4 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince Siirt, Van, Batman ve Şırnak'ta "Şehit Polis Memuru Yunus Çavdar Operasyonu" düzenlendi.
21 ADRESE BASKIN
Ekiplerce 6 ay süren fiziki takip sonucu 21 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle Ö.F.G, N.K, R.A, M.K, İ.M, Ö.A, D.Ş, M.D, H.K, C.Y, S.E, M.K, E.İ, A.Z, A.Y, Ö.G, İ.T, H.T, Ç.Ö. ve E.Ç. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar, uyuşturucu nitelikli hap ve Hint keneviri ile ruhsatsız tabanca ele geçirildiği öğrenildi.