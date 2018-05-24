4 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

1 Necip Fazıl Kısakürek anılacak Fikir adamı, şair ve yazar Necip Fazıl Kısakürek, doğumunun 114. yılında 'Şiirin, Düşüncenin, Davanın Zirvesi' konferansında yad edilecek.

2 Belçika polisi vücut kamerası takacak Belçika polisi yarın yürürlüğe girecek yasanın ardından vücut kamerası takabilecek, bu şekilde devriye gezebilecek ya da operasyona gidebilecek.

3 Yazın burun kanamasının nedenleri ve önlemleri Burun kanaması, oldukça rahatsız edici bir durumdur. Aslında burun kanamalarının tek başına sıcaklarla ilgisi yoktur. Bazı hastalıkların üzerine sıcak hava eklendiğinde kanama eğilimi artabilir.

4 İsveçli papazdan Müslümanları öven makale Sosyal medyada Müslümanlar ile ilgili yayınladığı makalesi paylaşım rekorları kıran papaz Stefan Lindquist, "Müslümanların merhametini İsveçlilere göstermek istedim." dedi.

5 AİHM'den Roj TV'ye ret Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Roj TV'nin, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yayın lisansını iptal eden Danimarka aleyhine yaptığı başvuruyu reddetti

6 Yunanistan'ın borç pazarlığı kreditörleri bölüyor Ekonomik kriz içinde yönetilen Yunanistan'da hükümet, kurtarma paketi programından çıkmaya hazırlanırken, yüksek kamu borcunun hafifletilmesini beklemesi, kreditörleri arasında bölünmeye yol açıyor.