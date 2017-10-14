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4 işçinin öldüğü TÜPRAŞ patlamasında 4 tutuklama

TÜPRAŞ'ın İzmir'deki rafinerisinde meydana gelen patlamaya ilişkin gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

14.10.2017 - 06:31
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Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TÜPRAŞ'ın Aliağa rafinerisinde geçen çarşamba günü saat 09.25 sıralarında meydana gelen ve işçilerden Kemal Şaşmazer (24), Yusuf Kepenek (40), Mehmet Karademir (26) ile Mehmet Dere'nin (44) yaşamını yitirdiği 2 işçinin de yaralandığı patlamaya ilişkin olarak başlattığı sorduşturmada, adliyeye sevk edilen yüklenici firma sahibi Bedrettin K., Şantiye Müdürü Muhammed Hulusi G., montaj ustası Ali B. ile işletme uzmanı Esfet B. tutuklandı.

Baş mühendis Mehmet Emin T., işletme baş mühendisi Kürşat K. ve işletme mühendisi Burak K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 işçinin öldüğü TÜPRAŞ patlamasında 4 tutuklama

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