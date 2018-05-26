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4 kişi yolda yürüyen gencin önünü kesip darbetti

Arnavutköy'de yolda yürüyen gencin önünü keserek darbeden 4 kişi, gencin cep telefonu çalarak kaçtı.

Haber Merkezi | 26.05.2018 - 09:36..
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Olay geçtiğimiz haftalarda Anadolu Mahallesi, Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen genci bir kişi durdurmak istedi. Durumdan şüphelenen genç, kaçmaya başladı. Bu sırada ara sokaktan çıkan 3 kişi daha kaçan genci kovalamaya başladı.

4 kişi yolda yürüyen gencin önünü kesip darp etti-VİDEO

Kaçarken yere düşen genci darbeden gaspçılar, cep telefonunu alarak kaçtı.  Gasp anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kameradaki gaspçılar polis tarafından yakalandı. 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

4 kişi yolda yürüyen gencin önünü kesip darbetti

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