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4. Murat oyunu sahnelendi

Ankara Devlet Opera ve Balesi, Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali kapsamında 4. Murat adlı eseri sahneledi.

AA | 08.05.2018 - 09:49..
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Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali kapsamında 4. Murat adlı eser sahneledi. Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde sahne alan Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestrasını şef Sunay Muratov yönetti.

4. Murat oyunu sahnelendi

TARİHİ ŞAHSİYETLER CANLANDIRILDI

Ulusal Türk Operası repertuvarının seçkin örneği IV. Murat operası, Osmanlı tarihinin önemli bir dönemini, sarayın gizemli dünyasını, yaşanan çekişmeleri anlatıyor.

Üç perdede sahnelenen eserde, ayaklanan yeniçeri ve sipahiler, asilerin başı Topal Recep Paşa, Sultan Murat'ın annesi Kösem Sultan, Şehzade Bayezid, Sultan Murat'ın sadık hizmetkarı Dilfigar ve birçok tarihi şahsiyet canlandırıldı.

4. Murat oyunu sahnelendi

4. Murat oyunu sahnelendi

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