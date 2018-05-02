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4 parti daha ittifak yaptı

AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'dan sonra; CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti de ittifak için anlaştı.

Haber Merkezi | 02.05.2018 - 00:19..
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4 parti daha ittifak yaptı

24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine 2 aydan az bir zaman kala partilerin kurduğu ittifaklar da belli oluyor.

4 PARTİ İTTİFAK KARARI ALDI

İttifak parti Perşembe günü resmi olarak duyurulacak. İttifakın adıyla ilgili iki isim üzerinde anlaşma yapıldı. Kararı liderler verecek.

MHP ve AK Parti'nin 'Cumhur İttifakı' hem milletvekilliği hem de Cumhurbaşkanlığı Sistemi seçimi için kurulurken, 4 partinin ittifakı ise milletvekilliği seçimi için yapıldı.

İyi Parti, CHP, SP ve DP liderlerinin ortak kararıyla kurulan ittifakın ismini liderler karar verikten sonra açıklayacak.

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