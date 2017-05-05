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4 yeni Game Of Thrones geliyor

Sekizinci sezonuyla sona erecek olan Game Of Thrones'un 4 farklı spin-off dizisi yayınlayacak.

05.05.2017 - 17:14
  1. Haberler
  2. Magazin

Geçmiş sezonların aksine bu yıl yaz aylarında (16 Temmuz) izleyici karşısına çıkacak olan Game of Thrones, 13 bölümün ardından ekranlara veda edecek.

4 yeni Game Of Thrones geliyor

Ünlü televizyon kanalı HBO, geçen sene de gündeme gelen spin-off projesinin (tutulan bir dizinin karakteriyle ayrı bir dizi yapmak) gerçekleşeceğini duyurdu.

Dizilerde Game of Thrones'un geçmiş evreni ve karakterlerin kendilerine özgü hikayeleri anlatılacak.

4 yeni Game Of Thrones geliyor

HBO sözcüsü, "Yapımcılara ihtiyaç duydukları kadar zaman vereceğiz. Bu tür devasa bir evrenin incelik gerektirdiğinin farkındayız. Her adımlarında yanlarında olacağız." dedi.

4 yeni Game Of Thrones geliyor

Ünlü dizinin yaratıcıları Dan Weiss ve David Benioff'un destek vereceği 4 spin-off dizisinin, senarist ekibi oluşturuldu. Senaryoları Max Borenstein (Kong: Skull Island), Jane Goldman (Stardust, Kingsman: The Secret Service), Brian Helgeland (Legend) ve Carly Wray (Mad Men, The Leftovers) yazacak.

4 yeni Game Of Thrones geliyor

Projenin ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil.

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