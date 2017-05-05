4 yeni Game Of Thrones geliyor

Geçmiş sezonların aksine bu yıl yaz aylarında (16 Temmuz) izleyici karşısına çıkacak olan Game of Thrones, 13 bölümün ardından ekranlara veda edecek.

Ünlü televizyon kanalı HBO, geçen sene de gündeme gelen spin-off projesinin (tutulan bir dizinin karakteriyle ayrı bir dizi yapmak) gerçekleşeceğini duyurdu.

Dizilerde Game of Thrones'un geçmiş evreni ve karakterlerin kendilerine özgü hikayeleri anlatılacak.

HBO sözcüsü, "Yapımcılara ihtiyaç duydukları kadar zaman vereceğiz. Bu tür devasa bir evrenin incelik gerektirdiğinin farkındayız. Her adımlarında yanlarında olacağız." dedi.

Ünlü dizinin yaratıcıları Dan Weiss ve David Benioff'un destek vereceği 4 spin-off dizisinin, senarist ekibi oluşturuldu. Senaryoları Max Borenstein (Kong: Skull Island), Jane Goldman (Stardust, Kingsman: The Secret Service), Brian Helgeland (Legend) ve Carly Wray (Mad Men, The Leftovers) yazacak.

Projenin ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil.