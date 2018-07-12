40 yaş altı en güçlü 40 lider

Genç yöneticilerin iş dünyasındaki yükselişi sürüyor. Birçoğu kariyer basamaklarına öğrencilik yıllarında atılan ve bugün şirketlerin tepe noktası CEO'luk koltuğunda oturan genç yöneticiler; dijitalleşmenin getirdiği hızla başarı hikayesi yazmaya devam ediyorlar. Üstelik e-ticaretten gayrimenkule, tekstilden gıda sektörüne kadar pek çok alanda CEO'luk koltuğuna oturan genç yöneticilerin yaş ortalaması da düşüyor. En büyük bin şirketin yaklaşık yüzde 30'unda 25-35 yaş aralığında en az bir yönetici bulunuyor. Ekonomist olarak yaptığımız 40 yaş altı 40 CEO araştırması da bu eğilimi doğruluyor. 40 genç CEO'nun sıralandığı listemizde 19 yönetici 35 yaşın altında. Yaş ortalamasının 34,7 olduğu listedeki 40 isim yaklaşık 30 milyar TL'lik ciroyu yönetiyor.

TÜRK İŞ DÜNYASINDA KADRO GENÇLEŞİYOR

Ekonomist Dergisi'nde yer alan habere göre, ABD'de tohumları atılan ve dünya genelinde yayılan dijital dönüşüm rüzgârını tetikleyen dalga, Türk iş dünyasında da yönetim kadrosunu gençleştirmeye devam ediyor.

Teknolojik gelişmelerin hızı, değişen yaşam tarzları, Y kuşağının farklılaşan ihtiyaçları, kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet ihtiyacındaki artış iş dünyasında genç CEO'ların kendilerine daha fazla yer açmalarına kapı aralıyor. Bu etkiyle e-ticaret girişimleri bir yana perakendeden gayrimenkule, tekstilden gıda sektörüne kadar pek çok alanda CEO'luk koltuğunu yeni nesil kuşaklara emanet eden şirketlerin sayısı artıyor.

YAŞ ORTALAMASI DÜŞÜYOR

Sadece aile şirketleri değil, girişimciler ve profesyonel yöneticilerin de iş hayatında tırmandıkları en tepe koltuklarda yaş ortalaması hızla düşüyor. Genç Yönetici ve iş Adamları Derneği'nin (GYİAD) paylaştığı bilgiye göre yaş ortalaması 40'ın da altına iniyor. GYİAD'ın verdiği bilgiye göre, en büyük bin şirketin yaklaşık yüzde 30'unda 25-35 yaş aralığında en az bir yönetici bulunuyor. Ekonomist olarak yaptığımız 40 yaş altı 40 CEO araştırması da bu eğilimi doğruluyor. En son 2016 yılında yayımladığımız listemizde 16 isim 35 yaşın altındayken, bu yılki listemizde 19 yönetici 35 yaşın altında. Yine listedeki 40 ismin ortalama yaşı 34,7 ve yönettikleri ciro ise 2017 yılı rakamlarına göre 29,9 milyar TL. Bu gençlerin şirketlerinde ise yaklaşık 83 bin personel çalışıyor. Yaptığımız listede son iki yıl içinde yaşanan değişim, gençlik rüzgarının güçlü esmeye ve yaş ortalamasının düşmeye devam edeceğini gösteriyor.

YENİ GİRİŞİMLER GELİYOR

Son listede önceki listeye göre önemli değişimlerin yaşandığı da görülüyor. Bir önceki araştırmaya göre listenin yarısındaki isimler yenilendi. Kimi yaş haddinden, kimi de görev değişikliği nedeniyle listemizin dışında kaldı. Dikkat çekici bir gelişme ise yeni girişimler ve e-ticaret alanında yaşanıyor. Başarılarını kanıtlamaya başlayan bu isimlerden bazıları listemizde yerini aldı. Birçoğu ciro paylaşmadığı için listemize giremezken, ciro paylaşan isimler ise her ne kadar bugün son sıralarda yer alsalar da önümüzdeki dönem yukarı basamakların güçlü adayları olarak öne çıkıyorlar.

İLK SIRA ENKA'NIN

Erken yaşta iş hayatına atılmak genç yöneticiler için büyük bir avantaj olarak öne çıkıyor. Listemizin ilk sırasında yer alan Enka icra Kurulu Başkanı Mehmet Tara'nın 10 milyar TL'lik bir devin kaptanlığını beş yıldır başarıyla sürdürüyor olmasının altında da erken işe atılmasının önemli payı var. Henüz 34 yaşında olan Tara, 30 bin kişilik bir ekibi yönetiyor. Suudi Arabistan'a henüz üç aylıkken ailecek gittiklerini ve uzunca bir süre orada kaldıklarını anlatan Tara, "Hem yurtiçi hem de yurtdışı projeler için yapılan seyahatlere çocukluktan beri katılmışımdır. Aynı şekilde oğlum da doğar doğmaz Moskova'ya geldi ve bir yıldan fazla orada kaldı. Şimdi de zaman zaman benimle şantiyelere geliyor. Bu gerçekten insana bazı şeyleri daha erken yaşta düşünmeyi ve zamanla pişmesi gereken konuları erken yaşta içseIIeştirmeyi sağlıyor." dedi.

Listenin ikinci sırasında Hayat Kimya Genel Müdürü Enes Çizmeci bulunuyor. Üçüncü sırada ise Ulusoy UN CEO'su Eren Günhan Ulusoy yer alıyor.

YAZ TATİLLERİNDE ÇALIŞTI

Çocuk yaşta iş hayatına atılan ve bugün 35 yaşında olan Kazım Köseoğlu da listenin dördüncü sırasında ve bu deneyimin önemine işaret ediyor.

Listenin beşinci sırasında NEF CEO'su Erden Timur ve sırasıyla Metal Yapı Konut Genel Müdürü Akın Karali, AE Arma CEO'su Burak Kızılhan, Sera Grup CEO'su Ozan Şener, Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğütücü, İnci GS Yuasa İcra Kurulu Başkanı Cihan Elbirlik, MOPAK CEO'su Ruhi Molay, Güral Porselen CEO'su Harika Güral, Nivak Grup CEO'su Aykut Küçük, Detay Gıda CEo'su Dilara Kutmangil, Atasay Kuyumculuk CEO'su Atasay Kamer, Birleşik Ödeme CEO'su İlker Sözdinler, Danone Türkiye Sütlü Ürünler Genel Müdürü Emre Kaşıkçı, Babacan Holding CEO'su Mehmet Babacan, Alapala Grubu CEO'su Görkem Alapala, Çağdaş Holding CEO'su Çağdaş Çağlar, Dardanel Onentaş Genel Müdürü Mehmet Önen, Sortex Genel Müdürü İlknur Omay, Lens Yapı CEO'su Mert Kutlu, Nova Fashion Grup CEO'su Umut Boz, Bont Boru CEO'su Sinan Gider, Sirena Marin CEO'su İpek Kıraç, Develi CEO'su Nuri Develi, Hertz Türkiye Genel Müdürü Nur Hidayetoğlu, Gülman Grup CEO'su Polat Gülman, Cerean enerji Genel Müdürü Onur Yazgan, Erin Motor Genel Müdürü Ersin Şahin, İncehesap.com CEO'su Nurettin Erzen, Lucis Global CEO'su İsmet Öztanık, Dizayn Grup VIP CEO'su Erbakan Malkoç, Commencis CEO'su Fırat İşbecer, İnsider CEO'su Hande Çilingir, Anavarza Bal CEO'su Can Sezer, Göksu Solar CEO'su Mehmet Göksu, Vakıf Taşdelen Su Genel Müdürü Burhan Alev toplam 40 kişilik listeyi oluşturuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kazım Köseoğlu, "Yeniliklere açık olmak, dinamik ve heyecanlı, teknolojiye yatkın olmak ve değişimlere kolay uyum sağlayabilmek önemli avantajlar. Genç ekip ile çalışıyorsanız empati kurabilme yeteneğine ve tüm bu belirttiğim özelliklerle beraber daha iyi yönetim becerisine sahip olursunuz. Dezavantajları ise bazen hızlı karar almak olabiliyor." dedi.