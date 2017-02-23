400 yıllık çınar ağacını kim oydu?

Silivri'deki Ortaköy Mahallesi'ndeki Millet Piknik Alanı'nda bulunan en az 300 yıllık çınar ağacı dün testereyle oyulmuş halde bulunmuştu. İhbar üzerine sevk edilen Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlileri neden ve kimler tarafından açıldığı anlaşılamayan, bir insanın girebileceği büyüklükteki oyukta inceleme yaptı, bununla beraber ağaç restore edildi. Öte yandan konuyla ilgili suç duyurusunda da bulunuldu.

DEFİNECİLER OLABİLİR

Silivri Park ve Bahçeler Müdürü Zerrin Budak, tarihi ağaca verilen tahribatın nedeni konusunda değerlendirme yaparken, bunun inanışa göre içerisinde altın gizlenmiş olabileceğini ve bunu define avcılarının yapmış olabileceğini söyledi. Üzerinde durulan zayıf olarak nitelendirilen ikinci olasılığın ise motorlu testere alan bir kişinin bunu denemek için tarihi ağacı seçmesi olduğunu ifade etti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirerek, tahrip edilen çınarda ağaç restorasyonu başlatırken, cumhuriyet savcılığına da suç duyurusunda bulunarak ağaca büyük zarar veren kişi veya kişilerin tespit edilerek cezalandırılması için suç duyurusunda bulundu.

RESTORE EDİLDİ

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ağacın sağlığını yitirmemesi için önlem aldı. Mantar ilacıyla ağacın içini yıkayarak, steril hale getirdikten sonra tahrip edilen bölgeleri macunla sıvayan ekipler; çürümemesi için havayla teması kesti. Ağaç kovuğunun içi dolgu malzemesiyle dolduruldu. Üzeri ince gözenekli krom tel ile çevrelenen ağaç için yapay doku oluşturuldu. Zarar gören ağaç dokularının tedavisi sağlanarak, ağaç restorasyonu tamamlandı.