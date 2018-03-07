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40'lı yaşlarda başlayan kas kaybı geciktirilebilir

En çok 40'lı yaşlarda başlayan ve 70'li yaşlara kadar uzanan kas kaybı, protein diyeti ve spor yaparak en aza indirilebilir.

Haber Merkezi | 07.03.2018 - 12:35..
  1. Haberler
  2. Sağlık

40'lı veya 50'li yaşlardaysanız vücudunuzda meydana gelen bazı değişiklikleri muhtemelen gözlemlemeye başladınız. Bu yaşlarda yapılan az fiziksel aktivite, oturma süresinin artması gibi nedenlerle kas kayıpları yaşanmasına neden oluyor.

90'LI YAŞLARDA KAS YAPMAK BİLE MÜMKÜN

Sarkopeni olarak adlandırılan bu kayıp, aslında kayıp olarak sayılmıyor. Bunun nedeni ise 1994 yılında yapılan bir araştırmaya dayanıyor. Araştırmaya göre; 90'lı yaşlarda bile insanlar kas yapabilir.

40'lı yaşlarda başlayan kas kaybı geciktirilebilir

PROTEİN DİYETİ UYGULAYIN

Kas kaybı yaşamak istemeyenler bu duruma protein diyeti ile başlayarak yaşamlarına sporu da ekledikleri zaman bir problem yaşamıyor. Protein diyetlerinde; balık, tavuk, yumurta, köfte gibi hayvani gıdalar kullanılırken, soya fasulyesi, yer fıstığı da bu diyette oldukça yararlı. Tatlıların azaltılması ile birlikte de avakado, meyve, sebze, zeytinyağı, bazı bitkiler de diyette yer almalı.

EGZERSİZE ÖNEM VERİN

Öncelikle kas yapmak için bir kilo belirlemeniz gerekiyor. Diyetle birlikte uygulayacağınız spor da büyük önem taşıyor. 10-15 kere tekrarlanan setler arasında yorgun hissedip dinlenmelisiniz. Egzersiz fizyolojisti Neal Pire, dinlenme aralıklarının 3 veya 7 dakika arasında olması gerektiğini de ifade etti. Haftada iki kere belirli kas gruplarını çalıştırmak kas yapmaya da yardımcı oluyor.

40'lı yaşlarda başlayan kas kaybı geciktirilebilir

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ KİLO ALDIRIYOR

Ayrıca D vitaminin eksikliği Sakopeni rahatsızlığını arttırıyor. Yapılan araştırmalar güneş ışığından alınamayan vitaminin kilo alımını artırdığını da vurguluyor. Tüm bu detaylara dikkat edildiği zaman hem kilo vermek isteyenler kilo verir, hem de kas yapmak isteyen kişiler kilo yapabilir.

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