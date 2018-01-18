41 yıllık eşi ayrıldıktan sonra evini başına yıkıyordu

"En büyük hatam eşime güvenmekti" diyen 70 yaşındaki Fikret Göktaş, 41 yıllık eşinden 8 yıl önce ayrıldı. Ayrıldıktan sonra çift mal paylaşımı yapmadığı için Fikret Göktaş, bir gün şokla karşılaştı.

Yıllarca işçi olarak çalıştığı zamanlarda biriktirdiği parayla bir ev aldı. Aldığı evi, güvencesi olması için eşinin üstüne yaptı. Yıllar içinde Göktaş çifti ayrıldı ve mal paylaşımı yapmadılar.

Ankara'da yaşayan Fikret Göktaş'ın eski eşi, evini müteahhite sattı. Ne sattığı müteahhit ne de eski eşi bir tebligat bile çekmedi Fikret Göktaş'a.

Uykusundan balyoz sesleriyle uyandı VİDEO