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MGK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan MGK sonrası, Menbiç'e operasyon sinyali verildi.

Haber Merkezi | 28.03.2018 - 19:15..
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MGK toplantısı sona erdi

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan ve 4 saat 20 dakika süren MGK toplantısı sona erdi.

MENBİÇ'E OPERASYON KAPIDA

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler dikkat çekti:

-Menbiç’teki teröristlerin bir an önce bölgeden uzaklaştırılması gerektiği, aksi taktirde Türkiye’nin diğer bölgelerde olduğu gibi burada da bizzat inisiyatif kullanmaktan çekinmeyeceği belirtilmiştir.

-Örgütün Irak'taki faaliyetlerinin Irak Devleti tarafından önlenmesi, aksi halde bunun Türkiye tarafından engelleneceği ifade edildi.

-Yunanistan'ın iyi komşuluğa aykırı davranışlarının takip edildiği, Türkiye'nin menfaatlerinden asla taviz verilmeyeceği belirtildi.

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