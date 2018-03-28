Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan ve 4 saat 20 dakika süren MGK toplantısı sona erdi.

MENBİÇ'E OPERASYON KAPIDA

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler dikkat çekti:

-Menbiç’teki teröristlerin bir an önce bölgeden uzaklaştırılması gerektiği, aksi taktirde Türkiye’nin diğer bölgelerde olduğu gibi burada da bizzat inisiyatif kullanmaktan çekinmeyeceği belirtilmiştir.

-Örgütün Irak'taki faaliyetlerinin Irak Devleti tarafından önlenmesi, aksi halde bunun Türkiye tarafından engelleneceği ifade edildi.

-Yunanistan'ın iyi komşuluğa aykırı davranışlarının takip edildiği, Türkiye'nin menfaatlerinden asla taviz verilmeyeceği belirtildi.

