Sahte içki operasyonunda rekor kırıldı

İstanbul genelindeki sahte içkiden zehirlenme ihbarları üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemede zehirlenen kişilerin sahte içkileri Fatih'teki bazı büfelerden alındığı belirlendi. Şüphelileri belirleyen polis operasyon yaptı.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON LİRA

20 adrese eş zamanlı baskınlarda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda piyasa değeri 5 milyon lira olan 10 ton metil alkol ile 120 bin sahte içki ele geçirildi.

REKOR KIRILDI

Ele geçirilen miktarın bir seferde en fazla sayıda yakalanan miktar olduğu belirtildi.