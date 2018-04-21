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TSK'dan Afrinlilere Acil Yardım Hastanesi

TSK, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Cinderes beldesinde Acil Yardım Hastanesi kurdu.

AA | 21.04.2018 - 16:42..
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TSK ile ÖSO unsurlarının, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlediği Cinderes beldesi sakinleri için kurulan hastanede ücretsiz ilaç ve tedavi imkanı sağlanıyor.

Hastanede, çocuk, dahiliye, fizik tedavi ve kulak burun boğaz bölümlerinin yanı sıra laboratuvar ve radyoloji hizmeti de veriliyor.

ACİL YARDIM TSK'DAN

Acil tıp, anestezi, göz ve genel cerrahi uzmanının bulunduğu hastanede diş ve kadın doğum bölümünün de kurulması planlanıyor.

TSK'dan Afrinlilere Acil Yardım Hastanesi VİDEO

TSK'dan Afrinlilere Acil Yardım Hastanesi

TSK'dan Afrinlilere Acil Yardım Hastanesi

400 KİŞİYE HER GÜN HİZMET

Hastane, 400 kişi kapasitesiyle haftanın her günü kesintisiz hizmet veriyor. Cinderes beldesinin ileri gelenleri, 18 Nisan'da kendilerini yönetmek ve kent merkezinde yerel hizmetleri sağlamak için Kürt ve Arap oluşan bir yerel meclis kurmuştu.

TSK'dan Afrinlilere Acil Yardım Hastanesi

TSK'dan Afrinlilere Acil Yardım Hastanesi

TSK'dan Afrinlilere Acil Yardım Hastanesi

TSK'dan Afrinlilere Acil Yardım Hastanesi

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