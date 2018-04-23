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Terör örgütü PKK ABD'de temsilcilik kaydı açtırdı

PKK'nın Suriye'de üstü kapalı ismi olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG), siyasi kanadıyla ABD'de temsilcilik açmak için başvuruda bulundu.

Haber Merkezi | 23.04.2018 - 13:59..
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Terör örgütü PKK ABD'de temsilcilik kaydı açtırdı

ABD ile PKK'nın el ele yürüyüşü devam ediyor. PKK'nın Suriye'de koalisyon güçlerine bağlı birliği olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG)'nin siyasi kanadını ABD'de açmaya hazırlanıyor.

Terör örgütünün 31 Ocak’ta ABD Adalet Bakanlığı’nın yabancı ajan yasası kapsamında (Foreign Agents Registration Act – FARA) ‘yabancı siyasi parti temsilciliği’ olarak başvuru yaptığı ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK ABD'de temsilcilik kaydı açtırdı

ABD'DE PROPAGANDA

TRTWORLD televizyonunun ulaştığı belgelere göre, aralarında üst düzey YPG yöneticilerinden Senam Mohamed'in de oldugu kişilerce ABD'nin baskenti Washington'da ofis açılması ve terör örgütünün ABD'deki faaliyetlerinin Suriye Demokratik Konseyi adı altında tescil edilmesi için başvuruda bulunuldu.

Temsilciliğin misyonu olarak  "Amerika’daki yasama faaliyetlerini Suriye’de federalizmin bir çözüm olarak seçilmesi, Türk işgalinin sonlandırılması ve SDG’nin kontrolündeki bölgede uluslararası bir havalimanı işletmesine izin verilmesi yönünde etkileme" olarak tanımlandı.

Terör örgütü PKK ABD'de temsilcilik kaydı açtırdı

ADRES: KUZEY SURİYE FEDERASYONU

Skandal bununla da sınırlı kalmadı. ABD'ye yapılan resmi başvuruda PKK'nın ikamet adresi olarak "Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu" olarak gösterildi, yani Suriye parçalanıp bölünmüş olarak verildi.

Temsilcilik için ise ABD’nin başkenti Washington’ın güneybatı bölgesinde bir adres verildi. 31 Ocak tarihi itibarıyla temsilciliğin hâlâ kuruluş aşamasında olduğu belirtildi.

Terör örgütü PKK ABD'de temsilcilik kaydı açtırdı

BÖLÜCÜLÜK FAALİYETLERİ

SDK temsilciliğinin ABD’deki faaliyetlerinin neler olduğuna ilişkin soruya verilen yanıtta ise öncelikli hedefler arasında Amerikan hükümetinin Suriye’de federalizmi destekleyecek yasalar çıkartmasına vurgu yapıldı. "Suriye Demokratik Konseyi’nin ABD’deki misyonu öncelikli olarak Amerikan halkının Suriye’deki demokratik süreç konusunda eğitilmesine odaklanacaktır. SDK, Amerikan hükümetinin Suriye’deki demokrasiyi güçlendirilmesi ve Suriye’deki demokratik geçişte federalizmi bir çözüm olarak seçecek yasaları çıkartması için teşvik edecektir." yazıldı.

Bu açıklama terör örgütünün resmen bölücü faaliyetleri için ABD'den destek istediğini gösterdi.

Terör örgütü PKK ABD'de temsilcilik kaydı açtırdı

ANKARA KONUYU GÜNDEME GETİRDİ

TRT World'e konuşan Türk Dışişleri kaynakları, YPG'nin bu girişiminden haberdar olduklarını ve konunun Amerikalı yetkililerle yapılan görüşmelerde gündeme geldiğini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri milyonlarca dolarlık Askeri yardım yaptığı Terör örgütünün Washington'da büro açmasına izin verip vermeyeceği merak konusu.

Geçen yıl ABD'nin önemli düşünce kuruluşlarından Aspen Enstitüsünün Colorado eyaletinde gerçekleştirilen yıllık güvenlik toplantısında terör örgütü PKK/PYD ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

KİRLİ ABD-PKK İLİŞKİSİ

ABD ile PKK'nın sinsi planlar kapsamında kirli bir ortalık gerçekleştirdiği uzun süredir belgelerle ortaya dökülüyordu. Özellikle Suriye'de ayyuka çıkan bu gelişmeler ile birlikte Washington'un planları ortaya çıktı.

Daha önce konuya ilişkin birinci ağızdan açıklama yapan  ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas: "Onlar kendilerine resmi olarak YPG diyorlardı ki Türkler, bunun PKK ile aynı olduğunu söylüyor ve 'Benim terörist bir düşmanımla muhatap oluyorsunuz, bunu müttefik olarak nasıl yapabilirsiniz?' diyordu. Biz de bunun üzerine onlara isimlerini değiştirmeleri gerektiğini söyledik. Mesela, YPG dışında kendinizi nasıl adlandırmak istersiniz? Bir gün sonra adlarının 'Suriye Demokratik Güçleri' olduğunu ilan ettiler. Adlarının ortasına 'demokratik' ifadesini koymalarının zekice bir hamle olduğunu düşündüm. Bu, onlara bir miktar itibar sağladı." demişti.

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