Wall Street ABD'nin Afrin'de geri adım attığını yazdı

Türkiye'nin Afrin konusundaki kararlı tutumu ABD'yi çaresizliğe sürüklüyor. ABD'li Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde 30 bin kişilik bir güç oluşturma önerisinin Türkiye ile yeni bir diplomatik restleşmeyi körüklemesi nedeniyle bu konuda geri adım attığını manşetlerine taşıdı.

Haberde "ABD ordusu, Türkiye ile diplomatik çatışmaya yol açtığı için sınır gücü oluşturma planlarında derhal değişikliğe gidiyor." dendi.

Fotoğraf: WSJ'nin haberi

TERÖRİSTLERE DESTEKTE GERİ ADIM

WSJ'nin haberine göre ABD'li yetkililer, planın kamuoyuna kötü biçimde aktarıldığını ve ilk başta tasarlandığı gibi hayata geçirilmeyeceği için askıya almanın en doğru olduğunu belirtti.

Koalisyonun geçen hafta 'Sınır Güvenlik Gücü' olarak açıkladığı, sayısının 30 bini bulacağını ve DSG'nin liderliğinde eğitimlerin verileceğini ifade ettiği güçle ilgili Pentagon ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın son açıklamaları tartışmalara neden olmuştu.

Türkiye'den de konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dahil devletin tüm kademelerinden üst düzey tepkiler gelmiş, ABD'de konuyla alakalı uyarılmıştı.

Afrin'e yönelik bir operasyonun başlaması için eller tetikte hazır bekleniyor.