43 kişinin hayatını kaybettiği Kayseri-Sivas maçı

Futbol tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok sevilen bir spor dalı olsa da, holiganların neden olduğu olaylar, sporun birleştirici tarafını yok etmiş ve birçok kez acı ölümlere neden olmuştur.

Türkiye ise futbol terörüyle ilk kez 1967 yılında tanışmıştı...

O zamanlar Türkiye 2. Futbol Ligi'nde yer alan (Şimdiki adıyla Spor Toto 1. Ligi) Kayserispor ile Sivasspor takımları, lig maçı için Kayseri'de karşı karşıya gelir.

ÖNCE SÖZLÜ SATAŞMA SONRA TAŞLI KAVGA

İddialara göre ilk olarak maç öncesi ufak tefek hadiseler yaşanır. Sivaslı bazı taraftarlar lokantalarda hesap ödemez, şehrin caddelerinde bağırıp çağırır vs…

Daha sonra stada giren iki takım taraftarları arasında karşılıklı atışmalar başlar. Sözlü sataşmalar bir süre sonra yerini taşlı saldırıya bırakır. İlk 45 dakikanın sonlarına doğru tribünlerdeki gerilim iyice artınca mücadelenin hakemi maçı tatil eder.

17 Eylül 1967 Kayseri-Sivas Faciası - İZLE

BOĞULARAK VE EZİLEREK CAN VERDİLER

Oyuncular soyunma odasına doğru giderken taraftarlar arasındaki kavga daha da alevlenir. İki Kayserili çocuğun arbede sırasında ezilerek öldüğü söylentisi üzerine, ev sahibi taraftarlar, taş, sopa ve bıçaklarla Sivaslı seyircilerin üzerine yürür.

Binlerce Sivassporlu taraftarların aynı anda kapılara yüklenmesi bir faciaya yol açar ve 41 taraftar panik anında sıkışarak, havasızlıktan hayatını kaybeder. 600'den fazla kişi de yaralanır. Toplamda 2'si Kayserili 41'i Sivaslı 43 kişi yaşamını yitirir.

OTOPSİ RAPORLARI

Yıllardır insanların bıçaklanarak ya da kurşunlanarak öldürüldüğü söylense de, otopsi raporlarına göre hepsi boğularak ve ezilerek hayatını kaybetmiştir.

SİVAS'TAKİ KAYSERİLİLERİN DÜKKANLARI YAKILDI

Facianın ardından iki şehrin arası açılmış, Sivaslılar, Kayseri'den gelen ölüm haberlerinin ardından Sivas'ta bulunan Kayserililere ait dükkanları tahrip edip ateşe vermiştir.

YILLARCA KARŞILAŞMADILAR

Yaşanan bu üzücü olay sonrası iki takım yıllarca (1990'a kadar) karşı karşıya getirilmemiştir.