4.3 mlyar liralık vergi alacağı yeniden yapılandırıldı

Vergi ve sosyal güvenlik primlerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin son kanun 26 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayı ile yürürlüğe girmişti.

Kanunla, 31 Mart 2017 tarihi dikkate alınarak belirlenen vergiler, gümrük vergileri, vergi cezaları, bazı idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, cezai faiz, gecikme cezası gibi feri alacaklar yeniden yapılandırma kapsamına alınmıştı.

500 BİN KİŞİ BAŞVURDU

Ağbal bugün Kanal 24 televizyonunda yaptığı açıklamada, "Bizim bir önceki yapılandırma kanununda beklentilerimizi aşan bir başvuru aldık. Dün akşam itibarıyla 4.3 milyar liralık alacak yapılandırıldı. Yaklaşık 500 bin vatandaşımız da müracaatlarını yaptı." diye konuştu.

Ağbal bu ayın başında yaptığı açıklamada ise, eski yeniden yapılandırma kanunu kapsamında 22.7 milyar liralık vergi tahsilatı yapıldığını duyurmuştu. Ağbal ayrıca yeni yasa ile artık yeniden yapılandırma beklenilmemesi gerektiğini de vurgulamıştı.