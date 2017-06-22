taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.559
USD
3,5164
EURO
3,9350
ALTIN
141,51
PETR
45,2100

4.3 mlyar liralık vergi alacağı yeniden yapılandırıldı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, son rakamlar itibarıyla 4.3 milyar liralık vergi alacağının yeniden yapılandırıldığını açıkladı.

22.06.2017 - 13:01
  1. Haberler
  2. Ekonomi

4.3 mlyar liralık vergi alacağı yeniden yapılandırıldı

Vergi ve sosyal güvenlik primlerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin son kanun 26 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayı ile yürürlüğe girmişti.

Kanunla, 31 Mart 2017 tarihi dikkate alınarak belirlenen vergiler, gümrük vergileri, vergi cezaları, bazı idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, cezai faiz, gecikme cezası gibi feri alacaklar yeniden yapılandırma kapsamına alınmıştı.

500 BİN KİŞİ BAŞVURDU

Ağbal bugün Kanal 24 televizyonunda yaptığı açıklamada, "Bizim bir önceki yapılandırma kanununda beklentilerimizi aşan bir başvuru aldık. Dün akşam itibarıyla 4.3 milyar liralık alacak yapılandırıldı. Yaklaşık 500 bin vatandaşımız da müracaatlarını yaptı." diye konuştu.

Ağbal bu ayın başında yaptığı açıklamada ise, eski yeniden yapılandırma kanunu kapsamında 22.7 milyar liralık vergi tahsilatı yapıldığını duyurmuştu. Ağbal ayrıca yeni yasa ile artık yeniden yapılandırma beklenilmemesi gerektiğini de vurgulamıştı.

İlginizi Çekebilir
Antalya'da oteller doldu
Ramazan Bayramı nedeniyle Antalya'daki otellerin doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı öğrenildi.
Avrupa İstatistik Kurumu,Türkiye verileri
Türkiye, kamu borcunun milli gelire oranında Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Bölgesi ekonomilerinin çok üstünde bir performans ortaya koydu.
Bilmediğiniz piyasalarda dolaşın...
Yatırım korkutur; bu algıyı kırıp yeni ürün ve piyasalarda dolaşmak finansman faydası yaratacaktır.
Terör ve savaşın maliyeti 197 milyar 388 milyon dolar
Küresel Barış Endeksi’nin 2017 yılı raporuna göre, savaş ve terörün dünyaya açtığı zarar: yaklaşık 200 milyar dolar
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına destek

Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına destek

258
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

115
Macron'dan Suriye açıklaması

Macron'dan Suriye açıklaması

193
PKK, Şanlıurfa'da kaçırdığı öğretmeni şehit etti

PKK, Şanlıurfa'da kaçırdığı öğretmeni şehit etti

147
Manisa'daki gıda zehirlenmesinde 6 tutuklama

Manisa'daki gıda zehirlenmesinde 6 tutuklama

100
Yılmaz Vural yurt dışında takım çalıştıracak

Yılmaz Vural yurt dışında takım çalıştıracak

42
TSK, Afrin'e operasyona hazırlanıyor

TSK, Afrin'e operasyona hazırlanıyor

108
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM