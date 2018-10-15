43 yıl önce ölen kardeşinin kimliğini kullanan kişi yakalandı

Gözaltına alınan zanlı Murat Açil çıkartıldığı mahkeme tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ASKERE KARDEŞİNİN KİMLİĞİNİ VERDİ

Düzce Jandarma Komutanlığı ekipleri, yakalanması olan şahıslara yönelik sürdürdükleri çalışma kapsamında iki ayrı suçtan yakalama kararı bulunan Murat Açil’in yakalanması için ikametine gitti.

Jandarmaya kapıyı açan annesinin oğlunu ismi ile çağırması üzerine kapıya gelen Murat Açil, 1975 yılında ölen kardeşi Mehmet Açil’in kimliğini getirdi.

Durumdan şüphelenen jandarma ekipleri yaptığı sorgu esnasında çelişkili ifadeler veren Murat Açil’in 43 yıl önce ölen kardeşinin kimliğini kullandığını belirledi.

9 SENEDİR SAHTE KİMLİKLE GEZİYOR

Murat Açil’i sorguya alan ekipler, şahsın 2009 yılında Iğdır Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden ölen kardeşinin kimliğine kendi fotoğrafını koyarak sahte belge düzenlettiğini belirledi.

Bunun üzerine gözaltına alınan Murat Açil çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca Murat Açil'in resmi işlemlerde bu kimliği kullandığı ve bütün işlemlerini bu kimlik üzerinden yaptığı da belirlendi.