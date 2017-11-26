Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen programda, 'yurt dışında banka hesabı bulunuyor' şeklindeki iddiaları nedeniyle CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ALDIĞIMIZ TAZMİNATLAR SAYESİNDE HERHALDE MİLYONER OLACAĞIZ"

Erdoğan, "Avukatlarıma talimatları verdim, bu müfteri hakkında işlemleri başlattılar. Bedelini ödetmek amacıyla manevi tazminat davasını, 1.5 milyon lira olarak talep ediyoruz. Açtık. Şu ana kadar zatın iddia ettiği gibi milyoner olamadık belki ama bu zattan alacağımız tazminatlar sayesinde herhalde olacağız." dedi.