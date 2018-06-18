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ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin Chicago kentinde bir üniversitenin yakınlarında yaşanan silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

AA | 18.06.2018 - 21:51..
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Polis, Illinois Üniversitesi kampüsü yakınlarında, yerel saatle 04.45'te bir araçtan açılan ateş sonucu 1 kadının öldüğünü, 1'i ağır 4 kişinin yaralandığını belirtti.

ABD'de silahlı saldırı

1 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Adı açıklanmayan kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirten polis, sağlık görevlilerinin, başından birkaç sefer vurulan bir gencin öldüğünü sanarak üstünü örttüğünü, gencin hareket ettiğinin sonradan fark edildiğini kaydetti.

Hastaneye kaldırılan söz konusu gencin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis, bir çete ile ilgili olduğu değerlendirilen saldırıya ilişkin henüz gözaltına alınan kimse olmadığını açıkladı.

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