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İzmir'de otelde yangın

Konak ilçesinde bir otelde çıkan yangında, dumandan etkilenen müşteri hastaneye kaldırıldı.

AA | 01.05.2018 - 01:03..
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Basmane Mahallesi'ndeki bir otelin odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Odadan duman çıktığını gören otelin temizlik görevlisi, itfaiye ekiplerine haber verdi.

İzmir'de otelde yangın

Bu sırada yan odada kalan müşteri Selami Karcı (69) yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerince Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan Kırca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına aldı, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İzmir'de otelde yangın

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