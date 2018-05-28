Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli ayrıntılar..

''Ben ekonomi tahsili gördüm o günden bugüne hocalarımız bize özellikle 'ekonomi cesaret ister' derlerdi. Daha sonra ben siyasi hayatımda ona şunu ilave ederdim; hayatta siyasette cesaret işidir. Bunu göze alamayan buna hiç girmesin. Belli bir bedeli ödemeyi göze alacaksın.''

''Biz 81 ili dolaştık. Muhalefetin böyle birşeyi olmadı. Bağlumdaki ziyaretimizde gittik gayet güzel vatandaş bizi bağrına basıyor.''

"SİZ ADAY OLMAYIN DEMEDİK"

''Bu biraz da arkadaşlarımızın kendi tercihleri. Onlar farklı düşünceler içinde de olmuş olabilirler. Siz aday olmayın diye böyle bir şey söz konusu değil.''

"KABİNE, AĞIRLIKLI OLARAK DIŞARIDAN OLUŞACAK"

''Parlamentodan kabineye alınacak olan arkadaşlar sebebiyle o sayı azalıyor. Parlamentodan istifa ederek kabineye bakan alırsanız onu parlamentoda kaybediyorsunuz. Ağırlıklı olarak kabineyi dışarıdan oluşturacaksınız. Parlamentodaki sayı çok önemli. Güçlü hükümet diyorsak güçlü meclis ile oluşturacaksınız. Burdaki sayı bu bakımdan çok önemli.''



''MECLİS'TE 300'ÜN ÜZERİNDE BİR SAYI LAZIM''

''AK Parti'yi de Cumhur İttifakı'nı da güçlü kılmanız lazım. Artık cumhurbaşkanının kanun yapma yetkisi yok, artık sadece kararname çıkarabilir. Kararname ile her şeyi çözemiyorsunuz. Güçlü parlamento aritmetiği için de yasal düzenlemeyi çok daha seri yapalım. 300'ün üzerinde bir rakamı yakalaması lazım.''

KABİNEDE YER ALACAK İSİMLER

''İsimler şu anda açıklanamaz. Mümkün de değil. Biz dersimizi iyi çalıştık. Kaç kişiden oluşan bir kabine olacak bunun üzerinde çalışıyoruz. Kabinenin dışında bakanların dışında neler olacak; Yardımcı bakanlar olacak. Yeni sistemde ofis sistemini de oluşturacağız.''

1 VEYA 2 BAŞKAN YARDIMCISI OLACAK""

''Bunların detaylarını son düze çıktığımız anda, bunların hepsini açıklamaya başlayacağız. Başkan yardımcısı sayısı 2 olabilir, daha fazla olabilir. Hedef bir veya iki."

"BAKAN SAYISI 20'DEN AZ OLACAK"



"Bu noktada kesinlikle bir defa 20'nin altında olacağı malum. Bunlar hem devletin işlerini ciddi manada ağırlaştırıyor. Bunların yanında bakan yardımcıları ve ofisler olacak. Cumhurbaşkanı istediği anda bunlara delege edeceği iş ile onları çok daha aktif hale getirecek.''

"BÜROKRATİK OLİGARŞİ, BİZİ GECİKTİRDİ"

Geçmiş seçim sonuçlarına dair soru üzerine ''İstediklerimizi büyük oranda bulduk. Bulduk ki 2002'de 363 milletvekili çıkardık. 2007'de 341 miletvekili çıkardık. 2017'de 327 milletvekili çıkardık. Sürekli bir artış var.'' diyen Erdoğan'a yeni sistemin bu açıdan işlerini zorlaştırıp zorlaştırmadığı da soruldu.



''Biz buralara çok daha önce gelebilirdik'' diyen Erdoğan, kendilerine bu sistemde oy almanın zorluğuna değinenler olduğunu belirtti.



Erdoğan ''Bunu diyenler oldu, olmadı değil. Derdimiz başka. 16 yılda buraya geldik. Ayaklarımızda, bileklerimizde prangalar vardı. Biz buralara çok daha önce gelebilirdik. Maalesef bürokratik oligarşi kaynaklı gecikmeli oldu. Bunu yüzde 50+1 olarak ortaya koyalım. İtalya yüzde 40 ile başkanlığı geliştiren bir sistem geliştirdi am hükümet kuramadı hala kuramıyor. Yüzde 50+1'i aldı. Parlamentoda da çoğunluk olursa o ülkenin yönetimi çok başka olacak.'' yorumunda bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bürokratik oligarşinin dünyada köşeye sıkıştırmadığı ülke yok. Dünyada en kıdemli liderlerden biri benim. Bu süreç içerisinde tanıdıklarımın hepsi bürokratik olirgaşiden yakınmışlardır. Bizde de sadece yargı olayı değil, yürütmede de bu sıkıntılar yaşandı. Yargıda o kadar yaşandı ki geldi yürütmeyi de aldı."



"FETÖ'nün yargı mensupları nerede neden bu ülkeyi terk edip gittiler. Gittikleri ülkede Türkiye'yi onlara şikayet ediyorlar. Bürokratik olirgaşi böyle bir şey. Bunlarda vatanseverlik söz konusu değil. Bunlar hain, ihanet içersindeler. Yoksa burada kalırlardı. Yargı, hepsi çalışmalarını sürdürüyor.''

SEMAVİ EYİCE'NİN VEFATI



"Ben Prof. Dr. Semavi Eyice Hocamıza bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum. Sanat tarihinde gerçekten ülkemizin nadide, ordinaryüs seviyesinde hocalarımızdan birisiydi. İstanbul hayranı bir insandı. Ben belediye başkanlığımdan bu yana, kendisini iyi tanırım. Tabii 20 gündür de maalesef makineye bağlı durumdaydı ama bugün rahmetli oldu. İnşallah ben de çarşamba günü öğle namazında cenazesi kalkacak, cenaze namazına katılmayı planlıyorum."

MUHARREM İNCE'NİN İDDİALARI



"Ben Pensilvanya'dan parti kurmak için izin almaya yönelecek kadar düşük bir siyasetçi değilim."

"Ben niçin Pensilvanya'dan izin alacağım ki? Eğer bunu ispat etmezse Muharrem İnce namerttir. Ben bu tür şeylerde konuştum mu ağır konuşurum. Ben madem ki Pensilvanya'ya gittim, kimle gittim? Bunu ispat etmesi lazım. Böyle hayal meyal şeyler istemem. Çıkıp bunu açıklayacak. Açıklamazsa namerttir. Veyahut da çekilip gitsin. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. Tayyip Erdoğan bir şeyi bir kere söyler. Altında da ezilip büzülmez. Öyle kalkıp sahnede el vurup savurmak, bunlar kabadayılık işi değildir. Onun da dersini almak istiyorsa, onun da yeri bellidir. Bizim yanımızda biraz eğitim alması lazım."

FETÖ ELEBAŞININ USULÜNE UYGUN İSTENMEDİĞİ İDDİASI

Hadi açıkla, kim söyledi, hangi Amerikalı yetkili söyledi? Amerika'nın Adalet Bakanı mı söyledi? Oradan herhangi bir güvenlik yetkilisi mi söyledi? Kim söyledi? Eğer sen Amerika'daki CHP'nin oradaki ofis başındaki adamı söylediyse, bununla söylüyorsan bunu, hepten iflas ettin. Açıkla. İstihbarata mı açıklayacaksın, Adalet Bakanlığı'na mı açıklayacaksan, açıkla, Türkiye'yi karalama. Biz Adalet Bakanlığı olarak, 85 koliyi Sayın Obama döneminde bunlara gönderdik."