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44 bin Suriyeli Türkiye'ye dönüş yaptı

Ramazan Bayramını memleketlerde geçiren Suriyeli vatandaşlardan 44 bininin Türkiye'ye geri döndüğü belirtildi.

İHA | 20.07.2018 - 10:33..
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Ramazan Bayramı için memleketlerine giden Suriyeli vatandaşların dönüşleri devam ediyor.

Bayramı Suriye’de geçirmek isteyen 52 bin 114 Suriyeli iki ay önce Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı Üzerinden Suriye’ye giriş yaptı. Bu sabah ise tatilleri biten 44 bin Suriyeli Türkiye’ye ayak bastı.

AY SONUNA KADAR 8 BİN SURİYELİ DAHA DÖNECEK

Sıcak havanın yoğun olduğu Suriye Sınır Kapısında giriş işlemlerinin ardından Suriyeliler, Türkiye’ye dönüyor.

44 bin Suriyeli Türkiye'ye dönüş yaptı ViDEO

Bayram tatilini çeşitli bölgelere dağılarak yaşayan Suriyeliler, Halep’in Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı’na geliyor. Tüm işlemlerden sonra otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı’na getiriliyor. Son kontrolleri Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından yapılan Suriyeliler daha sonra Türkiye’nin dört bir yanına dağılıyor.

44 bin Suriyeli Türkiye'ye dönüş yaptı

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