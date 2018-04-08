45 saniyede Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğu

Türkiye'nin nükleer enerjide attığı emin ve büyük adımlar, halen bazı vatandaşlarımızı rahatsız ediyor.

45 SANİYEDE "NEDEN NÜKLEER ENERJİ"

Öve öve bitiremedikleri "gelişmiş" ülkelerin gelişmişliğinin temellerinden olan nükleer enerjiyi görmezden gelenlerin daha iyi anlamaları için, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bir video hazırladı.

Sadece 45 saniye süren video, atoma hükmedenlerin dünyaya hükmettiği bir dünyada, 62 yıl önce Güney Kore ile birlikte başladığımız "nükleer" yolculukta ne kadar ve neden geride kaldığımız kısaca özetleniyor.

Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğu