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Bitcoin sunucusu olarak kullanılan bilgisayarları çaldılar

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir iş yerinden çalınan 450 bin lira değerindeki elektronik eşyalar arasında bulunan iki bilgisayarın, sanal para 'Bitcoin' sunucusu olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

DHA | 27.01.2018 - 12:45..
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 kişi, bir gecede 3 kez girdikleri iş yerinden 2 özel donanımlı bilgisayarın da olduğu çok sayıda elektronik cihazı çaldı.

450 BİN LİRALIK CİHAZLAR ÇALINDI

İş yeri sahibi güvenlik kamerasına yansıyan olayda, 450 bin lira değerindeki cihazlarının çalındığını ifade etti.

Bitcoin sunucusu olarak kullanılan bilgisayarları çaldılar

İSTANBUL'DA YAKALANDILAR

Olayla ilgili soruşturma başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 şüphelinin İstanbul'a gittiklerini tespit etti. İstanbul'da 4 günlük çalışmayla hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları olan R.A. (33) ile V.A. (28), Beyoğlu ve Fatih'te yapılan baskınlarla gözaltına alındı.

Bitcoin sunucusu olarak kullanılan bilgisayarları çaldılar

Şüpheliler Sakarya'ya getirilirken, çaldıkları elektronik eşyalar ise bulunamadı. İşyerinden çalınan 2 bilgisayarın son günlerde gündemde olan sanal para Bitcoin sunucusu olarak kullanıldığı ve birinin değerinin 20 bin dolar olduğu ifade edildi.

Bitcoin sunucusu olarak kullanılan bilgisayarları çaldılar

İki şüpheli Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Bitcoin sunucusu olarak kullanılan bilgisayarları çaldılar

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