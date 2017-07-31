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451. Mostar Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışları yapıldı

Mostarlı Listo, asırlardır devam eden atlama yarışlarında 11'inci kez birinci oldu.

31.07.2017 - 10:32
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Mimar Sinan'ın talebesi Mimar Hayrettin tarafından 1566'da inşa edilen tarihi Mostar Köprüsü'nde düzenlenen atlama yarışlarına katılan 41 sporcu, 28 metre yükseklikten kendilerini zümrüt rengiyle bilinen Neretva Nehri'nin soğuk sularına bıraktı.

451. Mostar Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışları yapıldı

LİSTE BİRİNCİ OLDU

Geleneksel atlayışların "baş üstü" kategorisinde Lorens Listo, 11'inci kez birinci oldu. Aynı kategoride İvica Domanovic ikinciliği, Muhamed Mahnic ise üçüncülüğü elde etti.

Bu yıl 451'incisi düzenlenen geleneksel Mostar Köprüsü atlayışlarında, son 13 yılda 10 şampiyonluğu bulunan Listo, yarışlar kapsamında yapılan ilk turda ikinci olduğunu ifade ederek, "Bu durum bende gerginlik oluşturdu. Dolayısıyla şans cesurlardan yanadır diyerek son turda en iyi atlayışımı yaptım ve birinci oldum." dedi.

451. Mostar Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışları yapıldı

İGOR KAZİC BİRİNCİ OLDU

Yarışların ikinci kategorisi olan "dik atlayış"ta ise İgor Kazic birinci oldu. Bu kategoride Admir Delic ikinci, Ermin Saric de üçüncü sırada yer aldı.

Mostar'da asırlardır devam eden geleneksel atlayışların "baş üstü" kategorisinde 25, "dik atlayış" kategorisinde ise 16 sporcu mücadele etti. Bu arada, tarihi köprünün üzerinde düzenlenen yarışlar, atlayışları izlemeye gelen yerli ve yabancı binlerce kişiye görsel bir şölen yaşattı. Yarışlar kapsamında ayrıca Bosna Hersekli gaziler de tarihi Mostar Köprüsü'nden atladı.

451. Mostar Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışları yapıldı VİDEO

451. Mostar Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışları yapıldı

MOSTAR KÖPRÜSÜ'NDEN ATLAMA GELENEĞİ

Mimar Hayrettin tarafından 1566'da inşa edilen tarihi Mostar Köprüsü'nde, yapıldığı yıldan itibaren aralıksız düzenlenen atlayışlara farklı ülkelerden her yıl onlarca sporcu katılıyor.

Köprünün en üst kısmından suya atlanmasını öngören organizasyona Bosna Hersek, Slovenya, Sırbistan, Hırvatistan, Kosova, Makedonya, Karadağ ve diğer ülkelerden sporcular katıldı.

451. Mostar Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışları yapıldı

Mostar şehrinin adeta "ruhu" olarak bilinen tarihi köprü, 9 Mayıs 1993'te, Bosna-Hersek'teki savaşın en acımasız saldırılarından birinin kurbanı oldu. Yüzyıllar boyunca Bosna Hersek'te hoşgörü ve kültürel çeşitliliğin sembolü olan Mostar Köprüsü, Hırvat birliklerinin tank atışlarına dayanamayarak 9 Kasım'da Neretva Nehri'nin sularına gömüldü. Mostarlılar, köprünün yıkılmasına ve savaş şartlarına rağmen geleneksel köprüden atlama şölenini sürdürmüştü.

2004'TE TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMLERİYLE YENİDEN İNŞA EDİLDİ

Mostar Köprüsü, Türkiye'nin girişimleriyle aslına uygun olarak 2004'te yeniden inşa edilmişti. Mostar Köprüsü'ndeki atlama yarışlarına Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde de yer veriyor.

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