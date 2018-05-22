Mersin'e şehit ateşi düştü

Şehidin ilçeye bağlı Sayköyü mahallesinde oturan annesi Elif ve babası Cumali Sayan'a acı haberi, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Şevket Can, sağlık ekibi eşliğinde verdi.

6 AYLIK BEBEĞİ VAR

Şehit Musa Sayan'ın baba ocağına Türk bayrağı asılarak Kuranı Kerim okunup dualar edildi. 6 aylık bir bebeği olan, şehit Piyade Uzman Çavuş Musa Sayan'ın cenazesi bugün Ulu Cami’de düzenlenecek olan törenin ardından Tarsus Şehitliği’nde toprağa verilecek.

Bu arada şehit Sayan’ın bir kardeşinin de Balıkesir’de uzman onbaşı olarak görev yaptığı öğrenildi.