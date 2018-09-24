47 yıl önce mezun oldukları ilkokulda yeniden buluştular

Kent merkezinde 1924 yılında açılan Ziya Gökalp İlkokulu'nda 1967'de eğitim görmeye başlayıp 1971'de mezun olan 25 arkadaş, 47 yıl sonra okul bahçesinde buluştu. Bahçede sıra olan eski öğrenciler, zilin çalmasıyla 5/A sınıfına girdi.

YOKLAMA YAPILDI

O dönemde okulda öğretmenlik yapan Hatice Alpan da sınıfa girerek yoklama aldı. Yıllardır birbirleriyle görüşemeyen arkadaşlar hem hasret giderip birbirlerine anılarını anlattı hem de eğitim gördükleri sınıflarını gezerek duygu dolu anlar yaşadı.

Okulun şu anki müdürü Aydın Yılmaz ise eski öğrencilerin ilkokul yıllarına ait fotoğraflarını akıllı tahtaya yansıttı.

YILLAR SONRA BULUŞMANIN MUTLULUĞU

Etkinlik hakkında bilgi veren, o dönemin sınıf başkanı, esnaf Ömer Faruk Çınargil, 47 yıl sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "1967 yılında burada birlikte olduğumuz arkadaşlarımızla tekrar bir araya geldik. El birliği ile ortaklaşa bu organizasyon gerçekleştirildi. Türkiye'nin muhtelif yerlerinden çok önemli işlerini de bir kenara bırakmak suretiyle aramızda bulunuyorlar. Hem Sivas'ta hasret gideriyorlar hem de 51 yıl önce başlayan bu anlamlı arkadaşlığın devamını tesis etme anlamında önemli bir aşamayı da yaşamamıza sebep oluyorlar." dedi.





"HER MESLEK GRUBUNDA ARKADAŞLARIMIZ VAR"

Ömer Faruk Çınargil, "Arkadaşlarımızın arasında iş insanı, sanayici, fabrikatörler, akademisyenler, profesör unvanlı, bölüm başkanlıkları yapan arkadaşlarımız var. Emeklilerimiz, memurlarımız, esnaflarımız var. Sivas'la olan bağlarımızı güçlendirmek, birlik ve beraberlik ruhuna katkıda bulunmak amacıyla okulumuzda, okulumuzun emektar öğretmenlerinden Hatice Alpan Hanımefendi'nin de teşrifleriyle birlikte, rahmetli Suzan Heper öğretmenimizin ruhunu da şad ederek toplanmış bulunuyoruz" diye konuştu.

"DÖRT KUŞAK BİR ARADA"

Okul Müdürü Aydın Yılmaz ise daha önce ilkokul olan kurumun bugün ortaokul olarak hizmet verdiğini belirterek, "Kurumlar kültürleriyle hayatta kalır, yaşarlar. Bizim okulumuz bu şehirde önemli bir kurum kültürünü oluşturmuş, gerçekleştirmiş okullarımızdan bir tanesi. 1924'ten bu yana bu millete hizmet eden, bu millete gerçekten değerli insanlar yetiştiren bir okul. Şu anda okulumuzda dört kuşağı bir arada görmek bizi mutlu etti. Bu birlik ve beraberlik içerisinde okulumuzu teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bunu geleneksel hale getirip her yıl okulumuzda bu güzelliği yaşatmanızı temenni ediyorum" diye konuştu.



