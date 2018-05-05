Van'da terör operasyonu

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı milletin ta kendisidir. Sahte ve sanal ittifaklar millete yabancı ve yalancıdır."

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Van’da 2,4 ton inci kefali ele geçirildi

Van'da, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 2,4 ton inci kefali ele geçirildi.