Hakkari'de terör operasyonu

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

TÜPLER, DOKÜMANLAR, YAŞAM MALZEMELERİ

Çukurca ilçesine bağlı Cevizli köyü kırsal alanında tespit edilen mağara ve sığınaklarda dün arama tarama faaliyeti gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, "Mağara ve sığınaklarda 15 boş büyük tüp, 2 boş küçük tüp, 2 top (2x75 mm) kablo, örgütsel doküman ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." denildi.

Açıklamada konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği vurgulandı.



