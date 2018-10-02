49 gün denizde mahsur kalan genç kurtarıldı

125 kilometre açığa demirleyerek balık avlamaya çalışan Adilang'ın salının halatları koptu. Denizde sürüklenmeye başlayan Adilang tam 49 gün okyanusta mahsur kaldı.

Okyanusun ortasına sürüklenen balıkçı VİDEO

6 AYDIR DENİZEYDİ

Rompong adı verilen yüzen bir kulübede 6 aydır hiç karaya çıkmadan tek başına çalışıyordu. Adilang geceleri jeneratörle çalışan lambaları yakarak, balıkları kulübeye bağlı ağlara çekiyordu. Kulübenin sahibi haftada bir gelip, balıkları topluyor ve Adilang'a yiyecek, su ve yakıt getiriyordu.

18 yaşındaki balıkçı 49 gün boyunca nasıl hayatta kaldığını ve okyanusta sürüklenirken hissettiklerini anlattı.