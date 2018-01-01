taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.333
USD
3,7946
EURO
4,5547
ALTIN
158,75
PETR
66,6000

5 aylık kimsesiz bebeğin cenaze namazını 8 kişi kıldı

Gaziantep'te 15 gün morgda bekletilen ve kimsenin sahip çıkmadığı minik Teymhim'in cenazesine, mezarlık görevlileri ve vatandaşlardan oluşan 8 kişi katıldı.

DHA | 01.01.2018 - 21:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Gaziantep'te Suriyeli İhlas El Baho'nun (26) birlikte yaşadığı Ziyad El Abdullah (24) tarafından işkence edilerek öldürülüp, cesedi buz konulan valizde parka bırakılan 5 aylık Teymhim, son yolculuğuna uğurlandı.

KİMSESİZLER BÖLÜMÜNE DEFNEDİLDİ

Teymhim'in cenazesi, görevliler ve vatandaşlardan oluşan toplam 8 kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından mezarlığın 'kimsesizler' bölümünde toprağa verildi.

5 aylık kimsesiz bebeğin cenaze namazını 8 kişi kıldı

AĞLADIĞI İÇİN BEBEĞİ DUVARA VURDU

Suriye'nin Halep kentinden eşi Muhammet Hacar ve kayınvalidesi Mefrun Hacar ile birlikte savaştan kaçıp Gaziantep'in Nizip ilçesine yerleşen İhlas El Baho, 1 yıl önce, âşık olduğu Suriyeli Ziyad El Abdullah'la Gaziantep'e geldi.

Binevler Mahallesi'nde kiralık ev tutan El Abdullah, ağladığı için daha önce de dövüp maşayla tuttuğu közle işkence yaptığı El Baho'nun 5 aylık bebeği Teymhim'i, geçen 16 Aralık akşamı duvara vurup öldürdü.

5 aylık kimsesiz bebeğin cenaze namazını 8 kişi kıldı

BEBEĞİ BUZLU VALİZDE SOKAĞA BIRAKTI

İkili, kafatası kırılan ve vücudunda işkence izleri bulunan bebeğin cansız bedenini, buz koydukları valizin içinde 17 Aralık akşamı Kemal Köker Caddesi'ndeki 100'üncü Yıl Parkı'na bıraktı.

Vatandaşların ihbarıyla bulunan valizdeki Teymhim'in cesedi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından babasına teslim edilmesi için morga konuldu.

5 aylık kimsesiz bebeğin cenaze namazını 8 kişi kıldı

TUTUKLANDILAR

Bebeği daha önce de dövüp, duvara vurduğu görüntülerinin yer aldığı güvenlik kamerası kayıtlarından cinayeti işlediği belirlenen Ziyad El Abdullah ile öldürülen Teymhim'in annesi İhlas El Baho, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

5 aylık kimsesiz bebeğin cenaze namazını 8 kişi kıldı

5 aylık kimsesiz bebeğin cenaze namazını 8 kişi kıldı

5 aylık kimsesiz bebeğin cenaze namazını 8 kişi kıldı


5 aylık kimsesiz bebeğin cenaze namazını 8 kişi kıldı

5 aylık kimsesiz bebeğin cenaze namazını 8 kişi kıldı

5 aylık kimsesiz bebeğin cenaze namazını 8 kişi kıldı

5 aylık kimsesiz bebeğin cenaze namazını 8 kişi kıldı

İlginizi Çekebilir
Süper Ay kendini gösterdi
2018'in ilk gününde Dolunay'dan yüzde 30 daha parlak ve Dünya'ya en yakın olduğu Süper Ay, İstanbul semalarında objektiflere yansıdı.
Köpeğini sırtında taşıyarak veterinere götürdü
Bolu Mudurnu'da ormanlık alanda rahatsızlanan köpeğini 7 kilometre taşıyarak veterinere ulaştıran Cem Şahin, "Hayvanları çok seviyorum" dedi.
Sobadan zehirlenen anne ve oğlu öldü
Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 91 yaşındaki kadın ve oğlu hayatını kaybetti.
Manzara fotoğrafı için canından oldu
Tarihi Şanlıurfa Kalesi'nde fotoğraf çektirmek isterken dengesini kaybederek düşen kişi, yaşamını yitirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pelin Batu evleniyor

Pelin Batu evleniyor

65
Ruhani'den protestolar hakkında ilk açıklama

Ruhani'den protestolar hakkında ilk açıklama

121
200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu

200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu

88
İranlılar yeni yıl kutlamasında da Van'dan vazgeçmedi

İranlılar yeni yıl kutlamasında da Van'dan vazgeçmedi

84
Beşiktaş Cenk'in yerine İslam Slimani'yi alacak

Beşiktaş Cenk'in yerine İslam Slimani'yi alacak

42
Fehmi Koru Erdoğan - Gül tartışmasını yazdı

Fehmi Koru Erdoğan - Gül tartışmasını yazdı

176
İran'da silahlı protestocular askeri üsse saldırdı

İran'da silahlı protestocular askeri üsse saldırdı

202
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM