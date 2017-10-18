5 bin kişi 1 ton altınla kira sertifikası aldı

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep Şehitkamil'deki Ziraat Bankası'nın İbrahimli şubesini ziyaret etti. Şimşek, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasına başvuran vatandaşlarla görüştü.

KİRA GETİRİSİ ELDE EDİLİYOR

Şimşek, vatandaşların yastık altındaki altınlarını getirerek, Hazine'den tahvil almaya veya kira getirisi elde etmeye başladığını dile getirdi.

"ALTINLAR YASTIK ALTINDA BEKLİYOR"

Şimşek, başvuruların iyi olduğunu söyledi. Şimşek, "Şu ana kadar 5 bin kişi, bir ton altın getirip kira sertifikası veya tahvil aldı. Bu da yaklaşık 150 milyon liraya tekabül ediyor. Böylelikle hem altın sahibi kardeşlerimiz kazanıyor hem de devletimiz ve ülkemiz kazanıyor. Sistemle beraber altın sahibi, altınını Hazinenin güvencesine veriyor. Böylelikle de hem çalınma veya kaybolma riskinden kurutuluyor. Burada aslında Hazinenin borç ihtiyacı yok. Ülkemizin tasarrufları düşük. Altınlar yastık altında bekliyor. Tasarrufları ekonomiye kazandırmak lazım. Çünkü şu an atıl bir kaynak. Tahminen şu an ülkemizde 100 milyar dolar yastık altında altın var. Bu çok büyük bir kaynak." şeklinde konuştu.

"ATIL DURAN ALTIN KAZANDIRACAK"

Şimşek, hazinenin yapılan yatırımlarla daha fazla kredi verip yatırımların da önünü açabileceğini ve istihdamı artırabileceğinin altınız çizdi.

Atıl duran altınların kazandırılacağını ifade eden Şimşek, "Altın yine sizin. İstediğiniz zaman gelip altınınızı alabilirsiniz, 6 ayda bir de getirisi hesabınıza yatırılacak." dedi.

Farkındalık oluşturulmasının gerektiğin belirten Şimşek, "Vatandaşın kendini güvence altına almak için yaptığı bu yatırımın atıl durmaması lazım. Güvence anlamında en ufak bir endişe olmasın. Şu an sistem gayet iyi gidiyor. Yastık altında 2 bin 200 ton altın olduğunu tahmin ediyoruz. O yüzden daha kat edecek çok yolumuz var. İnanıyorum ki daha iyi seviyelere geleceğiz." şeklinde ifadelerde bulundu.