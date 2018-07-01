5 güneş kuralı

Güneşi gördüğümüz an açık havaya çıkmak, deniz kenarında zaman geçirmek tüm ailenin hem ruh ve hem de kemik sağlığı için paha biçilmez değerdedir… Özellikle çocukların sağlıklı büyümesi, bedensel ve psikolojik olarak sağlıklı olabilmesi için harekete, açık havaya, güneşe ihtiyaçları vardır.

Bebeklerin de açık havaya çıkarılması güneş almasının gün ışığının kemik ve doku gelişimi için gerekli olduğunu söyleyen Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emre Çenesiz "Yazın güneş ışınlarının dik olmadığı saatler (11. 00 -15.00 dışındaki saatlerde) tercih edilmelidir” diyor ve uyarıda bulunuyor: 5 güneş kuralına uymayı unutmayın.

Gölgede kalın: UV ışınlarının en zararlı olduğu zaman gün ortasıdır. Özellikle öğle saatleri çocukların kapalı yerlerde olmasına özen gösterilmelidir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ağaç, şemsiye veya bir tente altında durmak tercih edilebilir.

Güneşe göre giyinin: Uzun kollu t-shirtler, uzun pantolonlar da UV ışınlarından koruma sağlayabilir. Islak giysiler kurulara, açık renkler de koyu renklere göre daha fazla koruma sağlar.

Şapka takın: Başı, yüzü, kulakları ve boynu gölgede tutan bir şapka iyi bir koruma sağar.

Gözlük takın: UVA ve UVB ışınlarını yüzde 100 bloke eden güneş gözlüğü kullanılması gerekir. Aksi halde UV ışınları ilerleyen yaşlarda katarakta neden olabilir.

Güneş koruyucu kullanın: Çocuğunuz her dışarıya çıktığında UVA ve UVB ışınlarına karşı koruma sağlayan, en az 50 koruma faktörlü güneş kremi kullanın. Krem sürerken burun, kulaklar, dudaklar ve ayak sırtı unutulmamalıdır. 6 aydan küçük bebekler doktorlarının önerdiği güneş kremlerini kullanabilir. Bulutlar UV ışınlarını bloke etmez. Bu nedenle bulutlu ve serin günlerde dahi güneşten korunma unutulmamalıdır.