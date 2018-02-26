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5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Manisa merkezli gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 7 kişi gözaltına alınırken, 3 firari isim her yerde aranıyor.

DHA | 26.02.2018 - 10:14..
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5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

​Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sabah saatlerinde, Manisa merkezli İzmir, Ankara, Aydın ve Kocaeli illerinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonu düzenlendi.

POLİS VE ASKERLER DE VAR

Eş zamanlı operasyonlarda, belirlenen adreslerde 'mahrem imamlar' ile ankesörlü telefonla iletişim kurdukları iddia edilen, aralarında muvazzaf subay, polis ve sivillerin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda H.İ., M.İ. ve F.D.'nin Manisa Şehzadeler ile Yunusemre ilçelerinde, H.M.'nin Kocaeli'de, A.K. ve A.K.'nin Ankara'da, B.T.'nin ise İzmir’de gözaltına alındığı belirtildi.

3 FİRARİ VAR

Şüphelilerin emniyette sorgularının sürdüğü bildirilirken, operasyon kapsamında 3 kişinin de arandığı belirtildi.

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