5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

​Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sabah saatlerinde, Manisa merkezli İzmir, Ankara, Aydın ve Kocaeli illerinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonu düzenlendi.

POLİS VE ASKERLER DE VAR

Eş zamanlı operasyonlarda, belirlenen adreslerde 'mahrem imamlar' ile ankesörlü telefonla iletişim kurdukları iddia edilen, aralarında muvazzaf subay, polis ve sivillerin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda H.İ., M.İ. ve F.D.'nin Manisa Şehzadeler ile Yunusemre ilçelerinde, H.M.'nin Kocaeli'de, A.K. ve A.K.'nin Ankara'da, B.T.'nin ise İzmir’de gözaltına alındığı belirtildi.

3 FİRARİ VAR

Şüphelilerin emniyette sorgularının sürdüğü bildirilirken, operasyon kapsamında 3 kişinin de arandığı belirtildi.