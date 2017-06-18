5 lira verip Suriyeli çocuklara hırsızlık yaptırdı

Dün saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi Bakraçlı Sokak'taki Mevlüt Ünveren'e ait evde meydana gelen olayda, iki çocuk camı kırarak girdikleri evden 2 küçük tüp, 5 su bataryası, su saati, çaydanlık, çekiç, güğüm ve anteni çalarak kaçtı.

ÇOCUKLAR YAKALANDI

Cam kırıklarının sesi üzerine dışarı çıkanlar hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi. Sevk edilen ekipler çevredekilerden aldıkları bilgiler doğrultusunda olayı yaşları küçük 2 çocuğun yaptığı yaşı büyük bir kişinin de olay hızla kaçtığı belirledi. Güven timlerine bağlı ekipler çevrede yaptığı incelemede olayı Suriye uyruklu 10 yaşındaki V.E.H.E.K. ile 11 yaşındaki A.A.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Ekipler 2 şüpheliyi olay yeri yakınlarında yakaladı.

ÇOCUKLAR 5 LİRA KARŞILIĞINDA HIRSIZLIK YAPTIKLARINI SÖYLEDİ

Çocuklar polise verdiği bilgide Gazi Yaşlı isimli kişinin kendilerine hırsızlık yapmalarını için 5 lira verdiğini, daha sonra kendilerine evi göstererek hırsızlık yapmalarını istediğini söyledi.

POLİS YAKALADI

Bu bilgiler doğrultsunda çalışma başlatan polis, Gazi Yaşlı'yı yakalayarak gözaltına aldı. Yaşlı, polise verdiği ifadesinde, "Çocuklar eski komşularımdır. Bana malzeme getirdiler bende 5 lira karşılığında onlardan aldım. Olay saatinde hırsızlığın meydana geldiği bölgeyede bir yakınımı görmek için gittim" dediği belirtildi.

Çalınan malzemeler ele geçirilirken, Suriyeli 2 çocuk Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gazi Yaşlı, polis merkezindeki işlemlernin ardından bugün adliyeye sevk edilecek.