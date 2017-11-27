5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, İstanbul Medya Akademisi ve Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Tören öncesi Festival Başkanı Ogün Şanlıer, festivalde 102 ülkeden 3 bin 400'ün üzerinde uluslararası alanda film başvurusu aldıklarını söyledi.

Şanlıer, festivalin ulusal yarışma bölümüne 380 kısa film ve 65 uzun metraj yapımın başvuru yaptığını belirterek, "Gösterimlerimizde 36 ülkeden 150 filmi seyirciyle buluşturduk. Çok beğeni aldı seçkimiz ve seyirci çok memnun kaldı gösterim filmlerinden." dedi.

"BU YIL ÖDÜL SAYISI ARTTI"

Festival kapsamında farklı etkinliklere de imza attıklarının altını çizen Şanlıer, "Sinemanın yapım süreçlerini ele alan değişik yelpazede etkinlikler, paneller ve söyleşiler oldu. Dünyanın usta yönetmenlerini, burada ağırladık. Geçen yıla göre bu yıl farklarımız var. Festivalimizi daha büyüten farklılıklar bunlar. Ulusal ve uluslararası yarışmalardaki performans ödüllerini ayırdık. Bu yıl her kategoride ödüller kendi içerisinde verilecek. Bu yıl ödül sayımız biraz artmış oldu böylelikle." diye konuştu.

"DESTEĞİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK"

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy da festivalin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek, "Uluslararası arenada yüzlerce filmin yanında, dünya sinemasının önemli isimlerini de gençlerimiz de buluşturarak, sinemamızın yarınlarına önemli katkılarda bulunuyor." ifadesini kullandı.

Arısoy, Türk sinemasında son yıllarda yaşanan gelişime dikkati çekerek, "Türk film endüstrisi uluslararası alanda üst seviyelere çıkarmayı görev sayıyor ve bu tür festivallerin, sektörün önünü açacağına inanıyoruz. Bakanlık olarak sinema sanatının gelişmesine büyük önem veriyoruz. Sinema üretimine olan desteğimizin yanında, film festivallerine yıllardır süren desteğimiz, önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecek. Türkiye’de sinema filmlerine verilen destekler, 2012 öncesi dönemle kıyaslandığında yüzde 35 artarak, bugün 190 milyon dolara ulaşmıştır. Ülkemizde 2002 yılında üretilen film sayısı, yalnızca 9 iken 2016 itibarıyla bu sayı 135'e ulaşmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin yerli film izleme oranının Avrupa'da ilk sırada olduğuna işaret eden Arısoy, şunları kaydetti:

"Sadece film sektörü değil, ülkemizde dizi sektörü de çok büyük bir endüstri haline geldi. Türk dizileri, bugün 140 ülkede izlenmektedir ve Türk dizi endüstrisi, ihracat hacmi bakımından 350 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu noktada, sinema sektöründe yaşanan bu gelişimin sürdürülebilmesi, eser sayısı ve niteliğinde artış yaratacak eserlerin üretimi ve daha fazla seyirciyle buluşmasını sağlayacak, ülkemizin bir film çekim merkezi ve film turizmi bakımından önemli hale getirecek yeni bir çalışmayı, bilindiği üzere bütün sinema sektörünün aktif katılımıyla ve neredeyse tam mutabakatla sonuna kadar getirmiş bulunmaktayız. Nasipse önümüzdeki hafta, sinema kanununda değişiklik öngören tasarı taslağını Başbakanlık'a sevk edeceğiz. Bu değişiklik yasalaştığında, sinema sektörüne verdiğimiz desteğin daha artacağını ve yeni bir eşik teşkil edeceğini düşünüyoruz."





"5 YILDA ÖNEMLİ BİR MESAFE KAYDETTİ"

Festivalin jüri üyelerinden yönetmen Derviş Zaim de festivalin beş yılda önemli bir mesafe kat ettiğini ve bunun da daha iyi yerlere gelme ihtimalinin göstergesi olduğunu aktardı.

Jüri üyelerinden oyuncu Aslı Tandoğan da "Şahane bir festivaldi gerçekten, içinde bulunduğum parçası olduğum için çok mutluyum. Ulusal olsun, uluslararası olsun, kısa film, uzun film, belgesel... O kadar çeşitliliği olan, çok güzel bir sürü etkinliği olan bir festivaldi. İstanbul'un her yerinde Büyükşehir Belediyesi'nin de sponsorluğunda çok şahane bir festival oldu. Gelecek seneyi de dört gözle bekliyorum ben." değerlendirmesini yaptı.

5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali kapsamında verilen ödüllerde, 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne Macar yönetmen Bela Tarr layık görüldü.

Ödülünü alan Tarr, yaptığı konuşmada, "Bir film çekmek üzere sabahın dördünde çekim mekanına gittiğinizde, her şey sessizdir, herkes üşür ama siz asla bunu düşünmezsiniz. İnsanlara bir şey söylemek zorunda olduğunuzu düşünürsünüz sadece. Dünyayı nasıl gördüğünüzü söylersiniz ve tabii ki güçlü olmanız gerekir. Bir de kendiniz olmalısınızdır. İşte ben de bunu yaptım, son 40 yıldır. Teşekkür ederim." dedi.

Uluslararası Uzun Metraj Film Ödülleri kapsamında, Mecid Mecidi'nin yönettiği "Bulutların Ardında" "En İyi Kurgu" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerine değer bulundu. "En İyi Kurgu" ödülü Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürlüğü İdari İşler Müdürü Sabri Çelebioğlu tarafından takdim edildi.

"En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülü "Tüfek" filmiyle Glauco Firpo'ya, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü Malaria'daki performansıyla Saghar Ghanaat'a, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü "Beyond The Clouds"daki oyunculuğuyla Ishaan Khattar'a verildi.

İranlı yönetmen Parvız Shahbazı'nın "Malaria" filmi, "En İyi Senaryo", "En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film", "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Yönetmen" ödülünün sahibi oldu.

Yarışmanın ulusal bölümünde ise Andaç Haznedaroğlu’nun yönetmenliğini yaptığı "Misafir" filmi, "En İyi Ulusal Uzun Metraj Film" ve "En İyi Kurgu" ödüllerine değer bulundu.

"En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülü "Sarı Sıcak" filmiyle Marton Miklauzic'e, "En İyi Senaryo" ödülü "Bütün Saadetler Mümkündür" filmiyle Selman Kılıçaslan'a, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü "İşe Yarar Bir Şey" filmiyle Öykü Karayel'e, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü "Murtaza" filmiyle Cezmi Baskın'a, "En İyi Yönetmen" ödülü "İşe Yarar Bir Şey" filmiyle Pelin Esmer'e verildi.

"İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek" ödülünü "Küçük Papatya" filmiyle Nesip Khantürk, "Uluslararası Kısa Belgesel Yarışması" kapsamında "En İyi Belgesel Film" ödülünü "Büyük Dede" adlı yapım, "Ulusal Kısa Belgesel Yarışması" dalında "En İyi Kısa Belgesel Film" ödülünü ise "Menderes Kıyısında" adlı yapım aldı.

"Uluslararası Kısa Kurmaca Film Yarışması" dalında "En İyi Kısa Film" ödülü "Rötuş"a, "Ulusal Kısa Kurmaca Film Yarışması" dalında "En İyi Kısa Film" ödülü "Mutluluk"a, "Ahmet Uluçay Büyük Ödülü" ise "Sefiller" filmiyle yönetmen Ladj Ly'e takdim edildi.

5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali kapsamında bu yıl verilen "Bosphorus Film Lab/Pitching Digiflame Post Prodüksiyon Hizmet Ödülleri" de "Karıncalar" ve "Muhammed Ali" filmlerine layık görüldü.

"Güvercin" adlı yapım ise "5. UBFF Bosphorus Film Lab/Work in Progress Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü"nün sahibi oldu. "Bosphorus Film Lab/Pitching TRT Ortak Yapım Ödülü"nü de "Mavzer" filmiyle Fatih Özcan aldı.