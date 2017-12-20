Bursa’dan doğu illerine yolcu taşıyan şehirlerarası otobüs firmasının şoförü, kucağına aldığı 5 yaşlarındaki çocukla seyir halindeyken cep telefonuyla görüntülendi.

Yolda normal seyrinde giden otobüs şoförü, kucağındaki çocuğa direksiyonun kontrolünü bırakıyor. Yaşananları ise saniye saniye yanında bulunan muavin telefonu ile kaydediyor. Bir ara telefonu çalan şoför, müziğin sesini kısarak görüşme yapıyor. Ağlayan çocuğa bile aldırış etmeyen şoför, telefon konuşmasından sonra müziğin sesini tekrar açıp yoluna devam ediyor.

5 yaşındaki çocuğa otobüs kullandırıp video çektiler VİDEO