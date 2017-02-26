5 yaşındaki çocuk sağlık skandalı kurbanı

5 yaşındaki Ellie-May Clark astım krizi geçirmesi üzerine annesi tarafından acil olarak ayarlanan randevuya geç kaldığı için muayene edilmedi ve ertesi sabah yeniden hastaneye gelmesi söylenerek eve gönderildi.

Ancak küçük kız gece geçirdiği astım krizinin ardından birkaç dakika içinde hayatını kaybettiğini dile getirdi.

ÖLÜMÜNDEN DOKTOR SORUMLU

Randevuya 4 dakika geç kalan Ellie-May Clark'ın sağlık durumu hakkında hiçbir soru sormadan küçük kızı muayene etmeyi reddeden Dr. Joanne Rowe, küçük kızın ölümünden sorumlu tutuldu.

GİZLİ SORUŞTURMA

Doktor Rowe hakkında gizli bir şekilde yürütülmek üzere disiplin soruşturması başlatıldı. Küçük kızın küçük kızın ölümünün ardından önce yazılı uyarı aldı. Dün Dr. Rowe'un aldığı ceza ortaya çıktı.

SORUMSUZLUĞUN BEDELİ MAAŞ KESİNTİSİ

Cezaya göre 6 ay süreyle maaşından kesinti yapılmak suretiyle Dr. Rowe'un mesleğini icra etmeye devam edeceği açıklandı.Cezanın yetersiz olduğunu, böyle bir sistemin hastaları tehlikede bıraktığını söyleyen bir kampanya başlatıldı. General Medical Council'ın eski başkanı Sir Donald Irvine konu ile ilgili açıklama yaparak, konseyin acil bir reform yapması gerektiğini söyledi.