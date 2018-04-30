Çocuğuna hırsızlık yaptıran anne güvenlik kamerasında

Fatih'te çocuklarıyla birlikte restorana gelen 3 kişi sipariş vererek masaya oturdu. Masanın yanında şarjda telefon olduğunu gören hırsızlar, kararını değiştirerek verdikleri siparişin paket yapılmasını istedi.
ÇOCUĞUN SAKİN TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ
Sipariş paket yapıldığı sırada, annesi, 5 yaşlarındaki çocuğunun yakasından çekerek telefonu almasını istedi. Ailenin kalktığı masaya birisinin oturacağı sırada çocuk, çalışanların dalgınlığından faydalanıp telefonu şarjdan çıkararak annesinin cebine koydu.
5 yaşındaki oğluna hırsızlık yaptıran anne kamerada
HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Telefonu cebinde saklayan anne bir süre daha restoran içinde dolanarak siparişlerin paket yapılmasını bekledi. Kadının kucağındaki bebeğiyle hiçbir şey olmamış gibi dükkanın içerisinde rahat tavırlar sergiledi.
Paketleme işlemi bittikten sonra aldıkları yiyeceğin parasını ödeyen hırsızlar, hızlı bir şekilde iş yerinden çıkarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.