5 yıldızlı NG Residence’tan 5 yıldızlı tatil fırsatı

Seramik ve turizm sektöründe Türkiye’nin öncü markası NG Kütahya Seramik’in ilk büyük konut projesi olan NG Residence, sunduğu kazançlı yatırım fırsatını kişiye özel ödeme seçenekleriyle destekliyor. Yatırımcılara, kişiye özel ödeme planlarıyla birlikte, 4 bin 900 TL’den başlayan taksit avantajı sunuluyor. Konumunun yanı sıra tasarımı ve donanımıyla da bölgenin yıldızı olarak gösterilen projeye yatırım yapanlar, yaz ayında dairelerini teslim alarak ayrıcalıklı bir yaşama kavuşacaklar.

5 YILDIZLI PROJEDEN 5 YILDIZLI TATİL

Bulunduğu lokasyon avantajıyla gündelik yaşamın ve ticaretin merkezinde konumlanan NG Residence, sahip olduğu bu donanımıyla yatırımcılara üst düzey konforla donatılmış bir yaşam vaat ediyor. Proje 62 ile 130 metrekare arasında değişen, 1+1 ve 2+1 seçeneklere sahip 306 daireden meydana geliyor. Şubat ayında 5 yıldızlı projede daire alan herkese, 5 yıldızlı NG Afyon ve NG Sapanca Otellerinde tatil fırsatı sağlanıyor.

YATIRIMCISINA ÜST DÜZEY KAZANÇ SAĞLIYOR

İstanbul’un önemli noktalarına yakınlığıyla dikkat çeken NG Residence, ilerleyen yıllarda dünyanın en önemli fuar ve kongre alanı olacak İstanbul Atatürk Havalimanı’na 6 kilometrelik mesafede yer alıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne ve 3. Havalimanı bağlantı yollarına 4 kilometrelik mesafede konumlanan NG Residence, metro istasyonuna ise 200 metrelik mesafede yer alıyor. Mimari duruşu, kullanılan malzeme, işçilik kalitesi ve lokasyon avantajıyla bölgede diğer projelerden ayrışan bir yaklaşım sunuyor. Projenin sahip olduğu bu donanımla, yatırımcısına bölgede yer alan projelerin çok üstünde bir kazanç sağlaması bekleniyor.

HER DAİREYE ÖZEL KAPALI OTOPARK

Projede sunulan hizmetler arasında; 7/24 güvenlik, SPA, buhar banyosu ve sauna yer alıyor. NG GYM spor salonunda ise pilates ve fitness imkânları yer alıyor. Projede her daireye özel kapalı otopark alanı standart olarak sunuluyor