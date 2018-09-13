50 metre uçan çatı kaymakamlık bahçesine düştü

Kahta ilçesinde akşam saatlerinde şiddetini arttıran rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.
KAYMAKAMLIK BAHÇESİNDEKİ OTOMOBİLLER ZARAR GÖRDÜ
Fırat Mahallesi'nde inşaat halindeki 7 katlı işyerinin 100 metrekare genişliğindeki çatısı, fırtına nedeniyle uçtu. 50 metre mesafedeki kaymakamlık binası bahçesine düşen çatının altında kalan 5 otomobil kullanılmaz hale geldi.
ÖLEN VE YARALANAN YOK
Olayda ölen ve yaralanan olmadı. Hasar tespit çalışması başladı. Yeni yapılan ve daha teslim alınmayan binada büyük hasar meydana geldiği belirtildi.