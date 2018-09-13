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50 metre uçan çatı kaymakamlık bahçesine düştü

Adıyaman Kahta'da etkili olan rüzgar nedeniyle inşaat halindeki 7 katlı işyerinin 100 metrekarelik çatısı, 50 metre uzaklıktaki Kaymakamlık bahçesine uçtu. 5 otomobil ise zarar gördü.

DHA | 13.09.2018 - 19:56..
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Kahta ilçesinde akşam saatlerinde şiddetini arttıran rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

KAYMAKAMLIK BAHÇESİNDEKİ OTOMOBİLLER ZARAR GÖRDÜ

Fırat Mahallesi'nde inşaat halindeki 7 katlı işyerinin 100 metrekare genişliğindeki çatısı, fırtına nedeniyle uçtu. 50 metre mesafedeki kaymakamlık binası bahçesine düşen çatının altında kalan 5 otomobil kullanılmaz hale geldi.

50 metre uçan çatı kaymakamlık bahçesine düştü

ÖLEN VE YARALANAN YOK

Olayda ölen ve yaralanan olmadı. Hasar tespit çalışması başladı. Yeni yapılan ve daha teslim alınmayan binada büyük hasar meydana geldiği belirtildi.

50 metre uçan çatı kaymakamlık bahçesine düştü

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